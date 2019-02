UFS 3.0 míří na trh. Co to je, a proč by vás to mělo zajímat

Mobilním telefonům s podporou 5G nestačí jen rychlá bezdrátová část. Schopnost rychle přijímat a odesílat data je vám k ničemu, když úzkým hrdlem zůstanou přenosové rychlosti v samotném telefonu. Ani ta nejrychlejší úložiště v dnešních telefonech nedokážou obstát před takovými rychlosti, kterými se ohání 5G. Musí se to tedy změnit.



Zatím dominují levné paměti eMMC, s nástupem 5G a snižováním cen vyhraje UFS

Dnes většina telefonů používá pro úložiště paměti typu eMMC, přičemž jejich rychlosti zhruba odpovídají možnostem paměťových karet. Nejnovější generace eMMC zvládne zapisovat rychlostí kolem 100 MB/s. To ale nestačí ani na dnešní nároky, proto ty nejlepší mobily využívají úložiště typu UFS, které (na rozdíl od eMMC) umí naráz číst i zapisovat.

Aktuálně je rozšířený standard UFS 2.1, který se v telefonech začal objevovat před dvěma lety a tak lze bezpečně říci, že všechny hlavní loňské modely používají rychlé úložiště v tomto standardu. Rychlost sekvenčního zápisu dat odpovídá zhruba 145 MB/s, což nevypadá jako zásadní skok oproti eMMC, ve skutečnosti ale práce s náhodně rozmístěnými drobnými daty je desetkrát rychlejší jak u eMMC a čtení a zápis jsou nezávislé operace. Dostupný výkon je tedy vyšší a hlavně stabilnější bez ohledu na typ operací s daty.

Ale ani to ale pro 5G sítě nestačí. Teoretické maximum UFS 2.1 – 1200 MB/s – pro současnou komunikaci oběma směry nestačí na to, co dokáže nabídnout 5G. Proto všechny nově představené telefony s podporou 5G budou podporovat nový standard UFS 3.0.

Standard UFS 3.0 vznikl už na začátku loňského roku, teprve nyní se konečně objeví první telefony, které jej nabídnou uvnitř. Samsung Galaxy S10 5G (klasická S10 má stále UFS 2.1), Huawei Mate X a další. UFS 3.0 zvedá celkovou propustnost na 2900 MB/s a reálně umí data zapisovat rychlostí přes 750 MB/s, tímto údajem se alespoň chlubí Western Digital u svých nových pamětí.



UFS 3.0 výrazně zvyšuje výkon

Samsung do své Galaxy S10 5G použil své vlastní paměťové čipy, ale pochopitelně ne každý výrobce má svou vlastní továrnu na paměti. Proto je tak důležitá informace firmy Western Digital, že začala nyní vyrábět vzorky UFS 3.0 pamětí, výrobci pracují na prototypech a první komerční kusy se začnou prodávat nejdříve u podzimních novinek.



Western Digital představil svou UFS 3.0 paměť s maximální kapacitou 512 GB

UFS 3.0 přitom nebude jen doménou 5G telefonů. Díky nižší spotřebě a vyššímu výkonu bude atraktivní i pro 4G telefony. Aktuálně vyšší cena ale pochopitelně znamená, že najde místo jen u těch nejvyšších modelů.