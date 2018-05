Ukradli vám mobil nebo notebook? Tohle je 8 nejlepších aplikací, které vám je najdou a ochrání data

Sledování a zamknutí ukradeného telefonu či notebooku na dálku může přispět k jeho nalezení a ochraně dat. Pro tyto účely existují bezpečností aplikace, vybrali jsme osm nejlepších. Vybrali jsme nejlepší telefony, které si v květnu 2018 můžete koupit Krádeží počítače či telefonu můžete přijít o desítky tisíc korun a obsažená data mohou být ještě cennější. Krádežím lze předcházet – nenechávat je bez dozoru a telefon nenosit v zadní kapse či batohu. Jenže ani to nemusí zabránit krádeži nebo zapomenutí elektroniky třeba v taxíku. Bezpečnostní aplikace jsou skvělé, ale když si na ně vzpomenete až po krádeži, je pozdě. Na situace, kdy se ocitnete bez notebooku či telefonu, je dobré se připravit předem, a to jak zabezpečením systému, tak instalací vhodného softwaru. Na dalších stránkách proto najdete výběr aplikací pro počítače i telefony. Ty se zabývají jak sledováním ukradené elektroniky, tak ochranou dat.

Když software chybí V případě, že přijdete o notebook, kde žádná bezpečnostní aplikace nebyla nainstalována, je naděje na jeho záchranu malá. Přece jen však existují způsoby, jak tuhle šanci alespoň o kousek zvětšit. Tady už se ale budete muset spoléhat na náhodu při pátrání ze strany policie. Úspěchem bude už to, že se krádeží po nahlášení bude někdo zabývat. Aby pátrání neskončilo dopisem o odložení případu, hodí se aktivní přístup a iniciativa. Jedním z hlavních pomocníků by měly být cloudové služby, které jsou na notebooku nebo telefonu nainstalovány. Ty totiž mohou částečně posloužit i pro jeho sledování. Samozřejmě za předpokladu, že se nedostane do rukou znalejšímu zloději, který telefon ihned vypne a notebook nepřipojí k síti. Ve velkém množství případů se tak nestane. Time: 50 nejdůležitějších gadgetů všech dob Programy jako Dropbox či OneDrive zaznamenávají každé použití služby a změnu IP adresy. Ty se dají velmi snadno najít v nastavení účtu. V případě Dropboxu je to Settings – Security – Devices. Stačí přidržet kurzor myši nad malou ikonou s písmenem i a objeví se IP adresa. Pokud ji sdělíte policii při ohlášení krádeže, můžete tím zvýšit šanci na nalezení. Sice tím nezískáte přesnou polohu, nicméně bude možné sledovat, zda se zařízení nepřesunulo do jiného města. A pokud narazíte na ochotu ze strany policie, může kontaktovat konkrétního poskytovatele, vyžádat si údaje o uživateli a zaklepat na jeho dveře. Na hrdinství není místo Bezpečnostní aplikace, které jsme zařadili do našeho výběru, mají za úkol ochránit vaše data a pomoci nalézt ztracené či odcizené zařízení. Existuje tedy slušná šance, že získáte jeho přesnou polohu, seznam používaných aplikací či dokonce na dálku pořízenou fotografii zloděje či v lepším případě nálezce. Aplikace pro Android, bez kterých nedokážu žít [Filip Kůžel] V žádném případě ale nedoporučujeme ani při znalosti konkrétní polohy pátrat na vlastní pěst. Když nahlásíte takto přesné údaje policii, s velkou pravděpodobností zamíří na konkrétní místo ihned, odcizené zařízení může odebrat a rovnou podniknout nutné kroky proti případnému pachateli krádeže. Dva stupně ochrany Jednou z úloh softwaru pro ochranu počítače nebo notebooku proti krádeži je i bezpečnost uživatelských dat. A to především díky možnosti je na dálku smazat; případný pachatel by se k citlivým souborům tedy neměl dostat. O to víc je ale důležitější data průběžně zálohovat. Návrat ztraceného zařízení totiž zpravidla nebude znamenat i návrat vlastních dat. Sex manželských párů? Jen výjimečně. Ložnice ovládnou roboti s umělou inteligencí Ta by tedy měla průběžně směřovat na domácí NAS, externí disk nebo do některého z cloudových úložišť. O zálohovacích platformách pro všechny systémy píšeme v Computeru často, s výběrem té vhodné tak nemusíte dlouze laborovat.

Absolute Lojack Společnost Absolute se specializuje na vývoj hlídacích systémů nejen pro elektroniku, ale také třeba pro osobní automobily. Důvodem, proč jsme službu Lojack zařadili do našeho výběru, je kompatibilita s technologií Anti-Theft, kterou mnoho výrobců integruje přímo do UEFI počítače. Jde samozřejmě primárně o pracovní stroje z byznysových řad, jako jsou ThinkPady od Lenova nebo Probooky od HP. Díky této funkci případnému zloději nepomůže k odinstalaci aplikace ani kompletní smazání systému. I po jeho opětovné instalaci je totiž zavedena rezidentní část, která začne opět komunikovat se servery služby. Mobil s osmikilovou baterií i dálnopis s azbukou. Věž na Olšanech ukrývá okouzlující technické poklady Jde o placenou službu, která však není nijak drahá. Základní tarif, který obsahuje možnost lokalizovat ukradené zařízení, zamknout jej nebo smazat data, stojí 12 dolarů ročně. To jsou po přepočtu a přičtení daně necelé tři stovky.

Po instalaci na počítači běží jen miniaturní aplikace, která ani nemá grafické rozhraní. Vše podstatné objevíte ve webovém rozhraní. Tam je možné sledovat zařízení na mapě a provádět všechny další akce. V případě vzdáleného zamknutí je možné vepsat zprávu pro držitele notebooku třeba pro případ, že půjde o poctivého nálezce. Při mazání dat lze smazat veškerá data na disku vyjma samotného operačního systému anebo vybrat jen nejcitlivější typy dat (např. veškeré dokumenty a fotky). Zajímavostí je služba nabízená k nejdražšímu tarifu za necelou tisícovku na rok. Absolute slibuje zapojení vlastního týmu do nalezení notebooku. Chlubí se 75% úspěšností při hledání ztracených či odcizených strojů. Platformy: Windows, macOS

Cena: 298 Kč/rok

www.absolutelojack.com

Find my Mac/iPhone Uživatelé Maců, iPhonů či iPadů mají velkou výhodu v aplikaci, kterou nabízí přímo Apple. Funguje v rámci platformy iCloud a měla by být zapnuta na všech zařízeních, na kterých vám alespoň trochu záleží. Díky tomu, jak je systém Applu uzavřený, je integrace iCloudu do samotného systému ještě užší než v případě předchozího Absolute Lojack. Pokud je jednou zařízení označeno jako ztracené, k datům je prakticky nemožné se dostat. A pro případ, že by chtěl zloděj používat smartphone zamknutý pomocí Find my iPhone, u posledních tří generací iPhonů si to vyžádá fyzický zásah do telefonu – přepájení bezpečnostního čipu. Apple nestaví jen UFO. V Londýně obsadí jednu z nejimpozantnějších budov Find my Mac je třeba povolit v nastavení systému v sekci iCloud a podobný postup na vás čeká i v případě zařízení se systémem iOS. Od této chvíle je možné zařízení vzdáleně zamknout, smazat data, sledovat jeho polohu (v případě připojení k síti) nebo rozezvučet opravdu hlasitý zvukový signál.

Jak již bylo zmíněno, při nálezu zařízení existují jen velmi složité cesty, jak tuto blokaci obejít a zařízení zprovoznit. Pro maximální bezpečí dat však rovněž doporučujeme zapnout FileVault, tedy šifrování kompletního pevného disku. I kdyby jej někdo vytáhnul ze zařízení a připojil k jinému stroji, bez přístupového hesla nebo klíče pro zotavení se neobejde. Platformy: macOS, iOS

Cena: zdarma

www.icloud.com

Eset Internet Security (Anti-Theft) Další služba, která má pomoci ochránit zařízení a data při ztrátě nebo odcizení, je součástí známého balíku Internet Security od Esetu. Ten vyjde případného uživatele na 1 490 Kč za rok. Dostane tradiční antivirovou ochranu včetně obrany před aktuálně populárním útokem typu ransomware, zabezpečený prohlížeč pro použití bankovnictví nebo integrovaného správce hesel. A nechybí samozřejmě ani modul Anti-Theft. Caviar Tsar: Halda zlata, diamantů a nevkusu k Putinově inauguraci Při instalaci této služby je na počítači vytvořen speciální imaginární účet, který bude jako jediný po nahlášení ztráty fungovat. Všechny další budou zablokovány. V běžném režimu funguje modul Anti-Theft v rámci kompletního antivirového balíku a nevykonává žádnou činnost. To se změní v případě, kdy z webového rozhraní označíte počítač jako ztracený.

Od té chvíle je monitorována poloha a veškerá aktivita probíhající v systému. Kontinuálně je snímána pracovní plocha a odesílána na e-mail. V případě, že jde o zařízení s webkamerou, je pravidelně pořizována fotografie, na které by měl být s trochou štěstí vyfocen případný zloděj nebo nálezce zařízení. Na počítač lze odeslat přímo z webového rozhraní zprávu, která se novému uživateli bude zobrazovat po připojení k internetu. Nevýhodou modulu Anti-Theft je absence jakékoli ochrany v případě přeinstalování systému. Pokud počítač zůstane odpojen od internetu a mezi tím dojde k zformátování disku či instalaci nového systému, není možné zařízení zamknout, zjistit jeho polohu ani na něj odeslat zprávu. Platformy: Windows

Cena: 1 490 Kč/rok

www.anti-theft.eset.com

Prey Project Služba s názvem Prey je zcela multiplatformní a nainstalujete ji tedy jak na počítače s Windows, macOS či Linuxem, tak na smartphony s Androidem či iOS. 21 satelitních snímků, ze kterých vám klesne čelist Navíc lze aplikaci provozovat velmi pohodlně také zdarma. I bezplatná verze totiž nabízí ty nejpodstatnější funkce, které by měl tento typ softwaru splňovat. Především je možné počítač sledovat na mapě a sledovat tedy jeho případný pohyb. V případě, že je notebook připojen k Wi-Fi, je k získání polohy využita právě bezdrátová síť. Pokud je připojen pouze pomocí kabelu, je lokalizace možná toliko na základě IP adresy. V takovém případě lze sledovat maximálně případný pohyb mezi městy.

Připlatit si budete muset za možnost vzdáleného smazání dat. Domácí uživatel, kterému vystačí limit tří takto chráněných zařízení, zaplatí 5 dolarů za měsíc. Druhou podstatnou funkcí, která funguje i v bezplatné verzi, je vzdálené zamknutí. V takovém případě obrazovka počítače zčerná a objeví se jen políčko pro zadání hesla, které lze zvolit právě v okamžiku blokování počítače. Dále jde z webového rozhraní odeslat zvukový alarm či poslat zprávu. Zajímavou možnost představuje nastavení tzv. Kontrolních zón. Na mapě lze vytvořit kruh, z něhož by se stroj neměl vzdálit. Pokud se tak stane, Prey ihned odešle e-mail s upozorněním. Platformy: Windows, macOS, Linux

Cena: zdarma

www.preyproject.com

Cerberus Pro mobilní platformy, především Android, je výběr aplikací pro ochranu smartphonu větší než v případě počítačů. Bohužel kvalita většiny z nich značně pokulhává. Ke třem mobilním aplikacím ve výběru si však můžete přidat ještě multiplatformní Prey Project. Nicméně jedničkou pro telefony s Androidem je svými možnostmi Cerberus. Ten nabízí nejen velké množství funkcí užitečných při ztrátě, ale rovněž sofistikované způsoby, jak ochránit samotnou aplikaci před smazáním. Očima E15: S dronem nad Černobylem. Létali jsme nad tajemným radarem u sarkofágu Základem je podobně jako v případě notebooků webové rozhraní, díky němuž lze ztracené zařízení sledovat a vzdáleně jej ovládat. Tady je ale nabídka možných funkcí, které lze spustit na dálku mnohem větší. Kromě uzamknutí, spuštění alarmu nebo zobrazení zprávy je to například vzdálené zálohování na Dropbox či Google Drive, pořízení videa, zvukového záznamu i fotografie, kompletní přístup k výpisu hovorů a zpráv nebo dokonce možnost spustit příkazový řádek.

Zajímavostí jsou metody, jimiž se aplikace brání proti smazání. Jednak není zobrazena ani na Ploše, ale nemusí být ani v systémovém seznamu aplikací. Pro její otevření je nutné vytočit zadané číslo. Zároveň umí Cerberus předstírat vybitou baterii, kdy deaktivuje hlavní tlačítko a blokuje odemknutí displeje. Telefon tedy stále komunikuje, avšak pro zloděje se tváří jako nezapnutelný. Stejně tak lze blokovat horní stavovou lištu, tudíž se zloděj nedostane k rychlému nastavení. Běžně nainstalovaná aplikace samozřejmě nepřežije návrat do továrního nastavení. V samostatném boxu na konci tohoto výběru nicméně najdete návod, jak Cerberus nebo jinou aplikaci nainstalovat jako systémovou. Pak bude aktivní i po kompletním resetu telefonu. Platformy: Android

Cena: 5 eur/rok

www.cerberusapp.com

Avast Mobile Security Avast podobně jako další výrobci tradičních antivirů nabízejí bezpečností aplikace i pro mobilní platformy. Jedním z nich je také Avast, který obsahuje rovněž funkce pro sledování a zabezpečení telefonu při krádeži nebo ztrátě.

Aplikace v základu nabízí obvyklé skenování s kontrolou malwaru, optimalizaci využití paměti nebo test Wi-Fi. Nás však primárně zajímá modul Anti-Theft. Ten umí zajistit zablokování zařízení po osmi neúspěšných pokusech o odemknutí. Systém je nedostupný do chvíle, kdy je zadán předem nastavený PIN kód. To samozřejmě nezabrání případnému zloději provést reset do továrního nastavení, nicméně nedostane se díky blokování k uživatelským datům. Nechte se zfotošopovat. James Fridman přidá i krutý vtip [galerie] Další důležitou funkcí jsou SMS příkazy. Pokud je telefon odpojen od sítě, ale zároveň v něm zůstane původní SIM karta, lze na něj odeslat zprávy se základními pokyny. Mezi ně patří blokování, pořízení fotky, odeslání souřadnic zařízení formou SMS a rovněž kompletní smazání dat z telefonu. Na druhé straně Avast nabízí také možnost pro zablokování telefonu v případě, kdy je z něj původní SIM karta vyjmuta. Platforma: Android

Cena: 229 Kč/rok

www.avast.com/cs

Kaspersky Internet Security Obdobou bezpečnostního balíku od Avastu je Internet Security od tradičního poskytovatele antivirů Kaspersky. Opět jde primárně o nástroj pro optimalizaci běhu zařízení a ochranu před škodlivými aplikacemi. Jednou z částí je ale i ochrana při ztrátě či odcizení. Otravují vás marketingové hovory? Jednoduše je zakažte a budete mít klid Možnosti jsou velmi podobné jako v případě předchozí aplikace. Po instalaci, kdy je aplikace zabezpečena PIN kódem, se zpřístupní vzdálené ovládání z webového rozhraní nebo pomocí SMS příkazů. Mezi nimi je nedůležitější zablokování zařízení, smazání dat, reset do továrního nastavení, skrytí kontaktů nebo zvukový alarm. Zajímavou je funkce SIM Watch, která jednak umí zablokovat telefon při výměně SIM karty, ale zároveň dokáže získat i nové číslo. Pokud tedy zloděj z telefonu vyjme původní SIMku, vloží svoji a připojí se k internetu, ve webovém rozhraní se objeví nové číslo. I nadále tak bude možné odesílat SMS příkazy v okamžicích bez přístupu k internetu. Platforma: Android

Cena: 300 Kč

www.kaspersky.com