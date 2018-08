Uložte své nouzové informace na zamykací obrazovku mobilu. V krizi vám mohou zachránit život

Siri zná svého pána

U iPhonu může pomoci také hlasová asistentka Siri. Nálezce může s její pomocí zjistit informace o vás a telefon vrátit. Bez nutnosti odemknutí telefonu totiž Siri zobrazí vizitku se jménem a kontaktem na majitele. Stačí na to jednoduchá fráze: „Hey, Siri, Who does this phone belong to?”



Také Siri může pomoci k navrácení ztraceného iPhonu.

I zde je však nutné funkci aktivně povolit a nouzové informace Siri předat. Postup je jednoduchý, vytvořte si mezi kontakty svůj vlastní profil a pak jej najděte v Nastavení -> Siri a hledání -> Moje údaje. Bohužel i Siri má jednu zásadní nevýhodu, a to že ji lze aktivovat pouze, pokud je telefon připojený k internetu.