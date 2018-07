Umělá inteligence od nVidie udělá se zrnitými fotografiemi doslova zázraky

I když se výrobci smartphonů snaží každým rokem vylepšovat snímače a algoritmy post-processingu, tu a tam telefonem stejně pořídíte ne úplně povedené snímky. Stačí fotit v interiéru nebo venku v šeru, a na fotkách se vám ukáže nevzhledný šum. Miniaturní snímače v mobilech jednoduše nezvládnou přijmout dostatek světla, což musí kompenzovat vyšší úrovní ISO. A ta fotografie, nejen více prosvětlí, ale také k nim přidá více či méně výrazně zašumění.

Stejný šum se objevuje i tehdy, pokud si chcete nasnímaný objekt přiblížit. Malé snímače fotí, až na výjimky, bez optického přiblížení, a pokud si chcete z fotky udělat výřez, jeho kvalita je nevalná. Vše tak v konečné fázi zůstává na výrobcích smartphonů, kteří se v rámci svých softwarových nadstaveb starají o dodatečné softwarové úpravy fotek, zejména s ohledem na redukci šumu nebo následné doostření či rozostření.

A právě tento problém chtěli vyřešit vývojáři od nVidie ve spolupráci s Aalto University a MIT, kteří vytvořili algoritmus pro umělou inteligenci, který má povýšit úpravy mobilních fotografií na úplně jiný level. Algoritmus využívá technik „deep learning“, a jak můžete vidět v přiloženém videu, výsledky jsou hodně zajímavé. Algoritmus k „vyčištění“ fotek nepotřebuje žádnou ideální předlohu, ale pracuje s tím, co má k dispozici. Mimo odstranění šumu si velmi dobře poradil i s odstraněním textů z obrázků. Vodoznaky, třeste se!

Kouzla umělé inteligence od nVidie na videu:

Stinnou stránkou je zatím nutný výpočetní výkon. Testování algoritmu probíhalo na grafických kartách nVidia Tesla P100 (cena cca 180 tisíc Kč) s podporou frameworku Tensor Flow. Tedy zatím nic pro domácí kutily ani pro omezený prostor ve smartphonu. Jak to tak ale již bývá, postupem času bude technologie optimalizována, takže by se v dlouhodobém horizontu mohla dostat i do smartphonů. A kdo ví, možná již za pár (desítek) let bude všechny vaše pořízené fotky mobilem na pozadí automaticky opravovat a korigovat nVidia...