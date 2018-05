Když tento týden proběhly velké vývojářské konference Googlu a Microsoftu, mohlo by se zdát, že nás za chvíli ovládne umělá inteligence. Viděli jsme skvělé ukázky, kde všude se umělá inteligence uplatňuje, ale že by nás mohla umělá inteligence přechytračit, to zjevně ještě dlouho nehrozí.