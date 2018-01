Umělá inteligence překonala dvojitý objektiv. Podívejte se, co umí Google Pixel

Když jsme před třemi lety testovali první dvojitý fotoaparát, výsledek nás zděsil. Sliboval oddělit hlavní objekt efektně rozmazat pozadí, jako to umí zrcadlovky. A výsledek? Lépe by to zvládl neohrabaný prvňák nůžkami.

Střih do roku 2018. V rukou máme Google Pixel 2, fotíme kočku a každý chlup její naježené srsti je dokonale ostrý a pozadí scény efektně rozostřené. No dobře, dokonalé to není a když se vyhnete situacím, pro které Google celý koncept připravil, technologii dostanete velmi snadno do problémů. Ale pokrok za tři roky je markantní.



Žádné Googlem pečlivě vybrané „ukázkové snímky“.

Tyhle jsou z pošmourného lednového Brna.

A všimli jste si, že na to Pixelu stačí jediný objektiv? Na pozadí je opravdová technologická magie. I když má Pixel pro tato kouzla speciální čip, propočítat jednu fotku v portrétním režimu mu trvá 4 sekundy. To je na poměry špičkových fotomobilů celá věčnost, ale výsledek je tak dobrý, že pomohl Pixel 2 dotlačit až na vrchol žebříčku DxO Mark.