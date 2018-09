Umělá inteligence v akci. Vyfoť selfie, Google najde dvojníka ve slavných galeriích

Aktualizováno 4. září 2019: Google dnes vypustil aplikaci Arts & Culture do celého světa, takže už konečně funguje i u nás. O ledna Google zvládl zdvojnásobit počet děl, mezi kterými si pomocí selfie můete hledat dvojníka. Stejná funkce je teď dostupná také přes Google Lens pro Android.

Arts & Culture můžete vyzkoušet na iOS nebo Androidu.

Google nasadil umělou inteligenci, aby zvedl zájem lidí o klasické umění. Aplikace Arts & Culture dostala novou funkci – začnete tím, že si vyfotíte selfie, pak trochu zahřejete servery a za chvíli uvidíte, jestli máte ve slavných světových galeriích dvojníka.

Systém jich vrátí několik seřazených podle procenta shody a na vás už je, jestli seberete odvahu pochlubit se na sociálních sítích.

Problém je, že Google nenasadil funkci celoplošně. Zatím ji mohou využít jen někteří uživatelé v USA, dál by se měla šířit později.

GET THE GOOGLE ARTS AND CULTURE APP IT HAS A PART WHERE YOU CAN TAKE A SELFIE AND IT TELLS YOU WHAT PAINTING YOU LOOK LIKE I LOOK LIKE THIS POP ART HOUSEWIFE APPARENTLY pic.twitter.com/IMcec2u2bZ