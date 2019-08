Únik přímo z Applu. Nové Watch Series 5 budou keramické nebo z titanu

Applu se v posledních týdnech před uvedením nových produktů nedaří držet tajemství. Zatímco v betě iOS 13 nechtěně potvrdil termín uvedení nových iPhonů, v betě watchOS 6 prozradil důležitou informaci o Apple Watch. V systému se objevila úvodní animace z hodinek, která ukazuje, že chystané Watch Series 5 přijdou v titanové a keramické verzi.

Zatímco keramickou verzi měla Series 2 Edition (bílá), Series 3 Edition (šedá) a Series 4 má aspoň keramické dýnko, titanové tělo je pro jablečné hodinky novinkou. Otázkou zůstává, zda půjde znovu jen o prémiové verze Apple Watch nebo s nimi Apple hodlá nahradit stávající hliník a nerezovou ocel.

Ačkoliv animace mluví hlavně o 44mm verzi, server iHelpBR, který ji v systému objevil tvrdí, že v našli zmínku i o 40mm variantě hodinek, což potvrzuje zachování stávajících velikostí. Co dalšího Apple Watch Series 5 nabídnou, to se necháme překvapit, každopádně Apple moc dobře ví, že po prodejním úspěchu loňské generace nesmí usnout na vavřínech. Hodinky by měly být spolu s novými iPhony představeny zřejmě již 10. září.