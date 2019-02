Unikátní Instagrammerka. Jmenuje se Claire a svou GPS kreslí do map penisy, vagíny a...

Jmenuje se Claire. Žije v New Jersey, je to docela normální žena, má docela normální práci, docela normálního přítele a před pár lety začala docela normálně sportovat. Běhá. A při tom svou GPS maluje do map penisy. Najdete ji na Instagramu jako @Dick_run_claire.

S běžeckými pinďoury začala před více než třemi lety, kdy takovou trať zaběhla náhodou. Od té doby je běhá úmyslně, přidala také dámské přirození, sem tam se vloudí i negenitální trasa, zato posledním hitem je komplikovanější výjev orálního sexu.

Článek vyšel na Superlife