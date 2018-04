Uniklé specifikace Nokie 9: dočkáme se tří fotoaparátů, OLED displeje a obří baterie

Již od znovuzrození značky Nokia společností HMD Global očekávali její fanoušci opravdový „flagship“, který by v prvé řadě konkuroval Samsungům Galaxy S či iPhonům. A zdá se, že se fanoušci nakonec dočkali. Uniklý list se specifikacemi připravované Nokie 9 ukazuje, že je rozhodně na co se těšit. I když sice jeho pravdivost ověřena zatím není, minimálně některé z uváděných specifikací se shodují s dřívějšími úniky. A jedná se o hodně zajímavé čtení...

Nokia 9 má mít rozměry 150 × 75 × 7,3 mm, na čelní straně bude osazena 6,01" QHD AMOLED displejem s poměrem stran 18:9 krytým sklem Gorilla Glass 5. Hodně zajímavá je i zadní strana, kde jsou po vzoru Huawei P20 Pro umístěny hned tři fotoaparáty značky ZEISS. Širokoúhlý, teleobjektiv a monochromatický mají mít rozlišení 41 MPx, 20 MPx, resp. 9,7 MPx, což je hodně podobná sestava té, která byla použita u Huawei. Z Galaxy S9 si má telefon zase „vypůjčil“ variabilní clonu (f/1.5 - f/2.4).

Fotoaparát má mít až čtyřnásobný optický zoom, ve specifikacích je zmínka i o Xenonovém blesku. Přední selfie kamerka má mít rozlišení 21 MPx. Po obvodu telefonu najdeme hned pět mikrofonů sloužících k nahrávání prostorového zvuku pod značkou Nokia Spatial Audio. Tělo telefonu má mít zvýšenou odolnost dle normy IP68, na spodní hraně však najdeme pouze USB-C konektor. Pro připojení sluchátek s 3,5mm jackem budete muset využít přibalenou redukci.

Výkon telefonu poskytne, kdo jiný než, Snapdragon 845 a 8GB RAM. Interní úložiště typu UFS 2.1 má být až 256GB. O biometrický přístup k telefonu se postará čtečka otisků prstů, která má být umístěna pod OLED displejem. V rámci konektivity nechybí podpora NFC, ANT+ ani LTE (Cat.12). Energii telefonu dodá napevno integrovaná 3 900mAh baterie, kterou půjde nabíjet i bezdrátově. Po kabelu ji zrychleně za 30 minut dobijete o 60 procent. Telefon se na trh dostane ve verzi Dual SIM s Androidem 8.1 Oreo. Logo na zadní straně dokazuje, že bude začleněn do platformy Android One.



Uniklé specifikace připravované Nokie 9. Potvrdí se jako pravdivý nebo se jedná jen o práci fanoušků?

Zní vám specifikace až moc „podezřele“? V některých hardwarových detailech zřejmě nastane změna, např. Xenonový blesk by měl problém dostat se do tak tenkého těla telefonu, možná budeme rádi i za to, že se specifikace potvrdí alespoň částečně. Na druhou stranu, pokud bude Nokia 9 vypadat tak, jak nasvědčuje únik informací, bude to skutečně první „supertelefon“ od Nokie, který by mohl výrazně zatopit konkurenci.

Nokia 9 má mít čtečku otisků v displeji, jako první ji ukázalo Vivo:

Zdroj PocketNow