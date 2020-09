Úplně jiný svět. Takhle Xiaomi prodává mobily v miliardové Indii

Xiaomi je v Indii dlouhodobě největším prodejcem smartphonů. Podle posledních průzkumů společnosti Counterpoint Research dosáhla čínská značka ve druhém čtvrtletí 2020 tržního podílu 29 % a vytrvale tak poráží svého největšího globálního rivala Samsung.

Hlavním receptem indického úspěchu je nabídka slušně vybavených telefonů za rozumnou cenu, která je v porovnání s Evropou u stejných modelů ještě zhruba o čtvrtinu nižší. Dalším klíčovým faktorem je způsob prodeje. Xiaomi v Indii nesází jen na online prodej nebo klasické kamenné prodejny. Do ulic malých indických měst a vesnic vyráží s pojízdnou prodejnou na čtyřech kolech.

Ve vozítku, v němž by si Evropan koupil tak maximálně zmrzlinu, prodává Xiaomi smartphony, mobilní příslušenství, zařízení pro chytrou domácnost a dokonce i televizory do úhlopříčky 43 palců. Tento typ prodejny nazvaný „Mi Store on Wheels“ operuje na území centrálního indického státu Čhattísgarh s více než 20 miliony obyvateli. V případě úspěchu je firma připravena rozšířit koncept pojízdného prodeje i do dalších částí země.