Úspěšné hodinky Xiaomi Amazfit GT ve druhé generaci dostaly porci elegance a naučily se telefonovat

Amazfit nepřestává chrlit nové modely hodinek. Tentokrát jsou dva a z označení Amazfit GTR 2 a GTS 2 lze vyčíst, že navazují na loňské modely, GT vyjadřuje společný základ, R znamená round/kulaté, S jako square/hranaté. Nejvýraznější změnou je možnost přes hodinky telefonovat (jako handsfree se připojí k mobilu a „křičí“ na vás z hlasitého reproduktoru). Díky partnerství s Xiaomi se novinky podívají i na český trh.

Kulaté GTR 2

Design je elegantnější, zaoblenější a platí to pro tělo i 3D sklo chránící displej. Není to safír, ale výrobce tvrdí, že díky uhlíkovému povlaku je srovnatelné s tvrdostí safíru. Tělo (resp. rámeček, viz galerie) je ve dvou verzích – k nerezovému dostanete kožený řemínek, ke hliníkové verzi patří sportovní silikonový pásek.

AMOLED displej s průměrem 1,4" a rozlišením 454 × 454 má jas až 450 nitů a můžete si vybrat, zda bude po pár sekundách zhasínat, nebo bude stále ukazovat základní informace – v tom případě však zaplatíte drahocennou energií. V prvním případě má baterie vydržet dva týdny, s „Always on“ to bude zhruba polovina.

Nový je senzor pro měření okysličení krve (SpO 2 ), srdeční tep měřila už minulá generace, aktuální dostala přesnější senzor BioTracker 2 PPG. Fyzickou aktivitu Amazfit vyjadřuje pomocí indexu PAI (Personal Activity Intelligence). Nezáleží, zda budete dlouho pomalu běhat, nebo krátce intenzivně cvičit, tento index by měl obě aktivity srovnat. Úkolem uživatele je dlouhodobě držet index nad hodnotou 100, pak výrobce slibuje růst tělesné kondice.

Jinak je to klasika vyjádřená zkratkami GPS, GLONASS a NFC (v Evropě s ním nadále nezaplatíme). Vodotěsnost patří k dobrým mravům třídy, tentokrát specifikace říká 5ATM. Přes Bluetooth kromě smartphonu připojíte také bezdrátová sluchátka, hudba se skládá do paměti o kapacitě 4 GB.

Systém zůstává uzavřený, sem žádné aplikace nenainstalujete. V nabídce je 13 sportů, které hodinky umí změřit, brzy by jich mělo být až 90, čímž chce Amazfit dohnat koncepčně velmi podobné hodinky od Huawei.

Hranaté GTS 2

Také zde je vidět posun k elegantnímu stylu, kovové tělo můžete mít v černé, šedé a zlaté. Hranatý AMOLED displej má úhlopříčku 1,65“ a rastr 348 × 442 bodů. Rozdíl je v udávané výdrži baterie, tentokrát je pouze týden. Jinak by měla být výbava zcela totožná s modelem GTR 2.



První generace GTS se aktuálně prodává levněji než GTR, ale u druhé generace by se měly ceny obou modelů srovnat.

Dostupnost a cena

Amazfit GTR 2 i GTS 2 mají podle informací z českého Xiaomi přijít i na český trh. Ceny zatím nebyly stanovené, náš odhad zní na 4 000 Kč.