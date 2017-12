Uvede Apple levnější plastový iPhone Xc? Asi ne, ale pokud ano, vypadal by takhle

Vzpomínáte ještě na epizodu s levnějším plastovým iPhonem 5c? Apple před čtyřmi lety vyhrabal rok staré součástky, vyměnil záda kovového iPhonu 5 za plast, zlevnil o pár tisíc a svébytný model byl na světě. Pravda, nebyl to žádný prodejní hit, ale zásadní díra do rozpočtu firmy určitě také ne.

A teď si představte, že by Apple udělal něco podobného u současného vlajkového modelu iPhone X. Místo skleněných zad by přišel plast, procesor A11 Bionic by nahradil loňský A10, byla by pouze paměťová verze 64 GB. Jen OLED displej by nejspíš zůstal, aby mohl mít vykrojený horní okraj. A cena? Mohla by „dramaticky“ klesnout, třeba na takových 26 tisíc korun.

Smysl to samozřejmě nedává a Apple ani žádnou takovou variantu nenaznačil. To jen známý designér Martin Hajek zaexperimentoval s myšlenkou, jak by takový iPhone Xc vypadal. A nutno říct, že na vizuálech zveřejněných portálem iDropNews by mu to slušelo. Pastelové barvy jsou pořád atraktivní a bezrámečkový displej se v podání Applu nejvíc blíží skutečné bezrámečkovosti.

Vzpomínáte na zatím poslední plastikový iPhone 5c z roku 2013?