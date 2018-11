Už i Intel má 5G modem pro smartphony. Na trh se dostane za dva roky

Do pomalu rozjíždějícího se vlaku s technologiemi páté generace stihl nastoupit i Intel, který představil vlastní 5G čip pro smartphony s označením XMM 8160. I přesto, že hlavní konkurent Intelu, Qualcomm, svůj 5G modem oznámil již před rokem, dostanou se oba čipy do smartphonů krátce po sobě. Modem od Qualcommu půjde na trh v první polovině roku, ten od Intelu zase v druhé polovině roku 2019. Do koncových zařízení se však dostane až začátkem roku 2020.

S trochou nadsázky se můžeme ptát, co Intelu trvalo tak dlouho? Modem XMM 8160 je určen nejen pro sítě 5G, ale také pro starší sítě 2G, 3G a 4G. Vše je tak na jednom čipu, zatímco konkurence má ke stávajícím 4G čipům do návrhů přidávat samostatný 5G čip. Intel tak dokáže ušetřit trochu místa, které může být zabráno třeba baterií. Mimo své kompaktnosti je další výhodou maximální rychlost až 6 Gbps, což je 3 - 6× více, než maximum současných LTE modemů. Modem podporuje všechna potřebná pásma od 600 MHz do 6 GHz, včetně tzv. milimetrových vln, které začínají na 24 GHz.

A protože už letos byl Intel hlavním dodavatelem modemů pro iPhony, je vysoce pravděpodobné, že hlavním odběratelem nového 5G modemu bude v budoucnu právě Apple.

Jak to bude s 5G sítí u nás?

Zdroj Intel