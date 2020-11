Už se to rozjíždí. Moment (M) Force je krásné fotopříslušenství, které staví na Apple MagSafe

Když Apple s iPhony 12 představil technologii MagSafe, bylo jasné, že stojíme na začátku něčeho velkého. Výrobci příslušenství se s novinkami začali ozývat hned vzápětí a tou zatím nejoriginálnější je americká značka Moment. Zaměřuje se na příslušenství pro focení s mobilem a řada (M) Force přidává soustavu magnetů pro iPhone 12.

Řada obsahuje kde co od držáku určeného do mřížky automobilové klimatizace přes redukci, se kterou upnete iPhone 12 do každého stativu, až po placku s univerzálními závity pro stativové šrouby různých průměrů. Některé držáky obsahují „sáňky pro blesk“, díky kterým k iPhonu připojíte externí mikrofon, nebo přisvětlovací LED panel.

Výrobce zdůrazňuje, že vše funguje s kryty i s telefonem samotným. MagSafe kryty od Momentu mají nástavce na externí objektivy, které firma už několik let vyrábí.