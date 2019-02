Už za dva týdny. LG G8 dostane ToF kameru nad displej, použije ji k bezdotykovému ovládání

LG oznamuje, že na veletrh MWC (konec února) přiveze smartphone LG G8 ThinQ s ToF kamerou nad displejem. LG na ní spolupracuje s německou společností Infineon Technologies AG a slibuje, že poskytne nejen lepší zabezpečení telefonu, ale i kvalitnější rozpoznávání hloubky ostrosti na fotografii či možnost hrát hry ovládané pohybem těla.

Zatímco ostatní 3D technologie používají složité algoritmy pro výpočet vzdálenosti objektu od objektivu fotoaparátu, Time of Flight kamera poskytuje přesnější měření zachycením infračerveného světla podle jeho míry odražení se od objektu. Výsledkem je, že ToF je rychlejší a efektivnější, což snižuje zejména zatížení aplikačního procesoru a tím také nároky na energii. Podobnou technologii už nabízí i Honor View 20. Ten ji ale má na zádech, a tak pro hraní Kinect-like her potřebujete kabelem připojenou televizi/monitor.

ToF vidí objekty ve 3D, přičemž jej neovlivňuje světlo z vnějších zdrojů. I díky tomu je spolehlivější zejména při rozpoznávání tváří. Vyjma zabezpečení zařízení tak najde uplatnění nejen ve fotografii, ale i v rozšířené realitě. V následujících pěti letech by se navíc měla tato technologie masivně rozšířit a společnost Infineon doufá, že právě její řešení bude mít významný podíl na trhu.

Pozvánka na barcelonskou akci naznačuje využití ToF kamery k bezdotykovému ovládání:

Výroba chytrých telefonů je pro korejskou společnost výrazně prodělečná. I tak jim ale nadále věří, protože LG G8 ThinQ by nemusel být jediný model, který společnost na Mobile World Congressu představí. Otázkou však je, jak se např. k vývoji her ovládaných pohybem těla postaví vývojáři a samozřejmě také sami uživatelé. LG však nelze upřít snahu o to poskytnout špičkový telefon osazený nejnovějšími technologiemi.

Zdroj: LGnewsroom.com