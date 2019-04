Už za rok telefon automaticky pošle záchranářům polohu. Znamená to konec mobilů bez GPS

Každý, kdo v životě telefonoval na tísňovou linku a operátorovi na druhé straně ve stresu vysvětloval, kde se zrovna nachází, jistě ocenil, když se na scéně před pár lety objevila mobilní Záchranka.



Aplikace Záchranka tísňové lince odešle vaši přesnou polohu, poloha získaná od mobilního operátora není přesná. Funguje to v Česku, Rakousku a na slovenských horách.

Proč polohu neodešle přímo chytrý telefon?

Leckoho by jistě napadla otázka, proč něco takového dnes neumí samotné telefony a je potřeba instalovat aplikaci?

Mobily to umějí celé roky! Technologie se jmenuje AML (Advanced Mobile Location), v Evropě je dokonce od roku 2016 standardizovaná a Android ji podporuje už od verze 2.3 (Android ELS, Emergency Location Service, součást Google Play Services). Apple se přidal až v průběhu loňského roku, poslední verze iOS už tedy AML zvládne také.



Základní princip fungování technologie AML



Srovnání polohy volajícího podle mobilního vysílače a AML (GPS/Wi-Fi)



Výsledky testů Android ELS ve Velké Británii v létě 2017. Většinou se odeslala nejpřesnější poloha satelitní navigace (GNSS) a lokalizace pomocí Wi-Fi fungující uvnitř budov.

Co ELS umí? Pokud telefon volá tísňovou linku, v tichosti spustí GPS, zjistí polohu a s dalšími údaji (IMEI atp.) ji odešle záchranářům. Android použije buď skrytou SMS, ale může zvolit i datový přenos. Záleží na konfiguraci v dané zemi. Zatímco SMS odešlete odkudkoliv, kde je alespoň nějaký signál, s daty to bude horší. Na stranu druhou, skrze web lze odeslat více informací o poloze a telefonu, data lze streamovat atp.



Výhody a nevýhody přenosové technologie pro Android ELS

Technologii máme více než 10 let, ale používá ji jen pár zemí

Celé to má jeden háček. Ačkoliv AML podporuje jak Android, tak iPhone, na straně jednotlivých zemí a jejich integrovaných záchranných systémů je už situace diametrálně odlišná.



Technologii je dnes k dispozici jen v několika málo zemích Evropy, v USA, na Novém Zélandu a ve Spojených arabských emirátech.

V případě Evropské unie se to však brzy změní. Na sklonku příštího roku (2020) vstoupí v platnost mnohá ustanovení evropské směrnice č. 2018/1972 z 11. prosince 2018, která vytváří tzv. Kodex pro elektronickou komunikaci (European Electronic Communications Code, EECC). Součástí je i reforma celoevropské tísňové linky 112 a varovného systému, takže až vše vstoupí v platnost, mobil vás bude moci sám informovat třeba o blížící se přírodní pohromě.

Pred malou chvili jsem v Dubrovniku z rukou evropskych zachranaru dostala cenu za politicky pocin roku: prosazeni varovnych SMS a povinne lokalizace volajiciho na tisnove linky. Opatreni budou pomahat pri praci tem, kdo nas chrani. Pro mne velka cest! https://t.co/ysC4HRXUs1 — Dita Charanzová (@charanzova) 10. dubna 2019

Stručně řečeno, EU začne po svých členech vyžadovat nasazení technologie AML, takže i čeští záchranáři se dozvědí, ve kterém příkopu zrovna ležíte, nehledě na to, zdali jste použili aplikaci nebo jen vyťukali telefonní číslo 112, 155 atp. Na reformě se velkou měrou podílela česká europoslankyně Dita Charanzová (ANO).

V roce 2022 z trhu zmizí telefony bez GPS

Členské země tedy nyní mají necelé dva roky na implementaci na své straně, což by v případě Česka neměl být velký problém (viz zavedená aplikace Záchranka). Nejméně devět států EU začne technologii podporovat zhruba do konce roku, zbytek se přidá v roce v 2020.

Tím to však nekončí, po březnu 2022 by už totiž neměl být na pultech evropských obchodů jediný mobilní telefon, který AML nepodporuje. To v praxi nejspíše znamená, že z trhu definitivně zmizí mobily bez satelitní navigace.