Už žádné čekání na přepojení. Google má službu, která frontu na infolince „vystojí“ za vás

Google spolu s novými telefony Pixel 5 a Pixel 4a (5G) představil také službu Hold for Me. Jejím úkolem je, jak už napovídá i název, čekat na lince na přepojení. Ušetří tak čas člověku, který nemusí dlouhé minuty při volání na infolinku čekat na spojení s živým operátorem a poslouchat pořád dokola obvykle otravnou hudební smyčku.

Služba je součástí aplikace Telefon v nových Pixelech a funguje na bázi umělé inteligence Google AI navázané na Google Asistenta. Ten dokáže při volání na linky s bezplatnou předvolbou rozlišit, zda na druhé straně mluví hlasový automat nebo hraje předtočená smyčka, či zda hovoří živý člověk. Telefon tak můžete místo čekání v klidu odložit; až po připojení lidského operátora zavibruje a vydá zvukové upozornění. Tehdy si uživatel může hovor opět převzít a vyřídit bez čekání vše potřebné.

Komunikace na obě strany

Službu vyvíjel Google ve spolupráci s firmami Dell a United, s přispěním jejich bohatých zkušeností se zákaznickými linkami. Myslel i na takový detail, aby ani telefonní operátor na druhé straně neukončil spojení, když okamžitě neuslyší mluvit zákazníka – služba Hold for Me mu přehraje krátkou hlášku, že uživatel se ihned vrátí k telefonu.



Funkce Hold for Me je dostupná zatím pro telefony Pixel ve Spojených státech

Google vyzkoumal, že čekáním na infolinkách stráví Američané dohromady zhruba 10 milionů hodin týdně. Služba Hold for Me je zatím dostupná pouze na území Spojených států. O jejím rozšíření do dalších zemí nejsou v tuto chvíli žádné informace.