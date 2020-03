Už žádné Téčko na dresu. T-Mobile po 22 letech ukončí spolupráci s českou fotbalovou reprezentací

Bylo to jedno z nejdelších partnerství. Nejdřív Paegas, následně T-Mobile. Největší tuzemský operátor podporoval českou fotbalovou reprezentaci od roku 1998 dlouhých 22 let. Letos se kapitola této spolupráce z rozhodnutí operátora uzavře. Naposledy bude jako generální partner české reprezentace vystupovat T-Mobile na letošním šampionátu UEFA Euro 2020, které proběhne od 12. června do 12. července.



Ve zlaté éře nároďáku měl T-Mobile na dresu velké logo (Foto: Česká fotbalová reprezentace)

„Stáli jsme po boku české reprezentace déle než dvě dekády, ať už se dařilo, či nikoliv. Sedmý postup v řadě na Euro symbolicky uzavře naši spolupráci,“ říká Juraj Bóna, výkonný ředitel T-Mobile Czech Republic. „Bylo to dlouhé a oboustranně prospěšné partnerství, za které je zapotřebí poděkovat. O možnosti skončit jsme se dozvěděli už před několika měsíci, a tak nás konečné rozhodnutí nepřekvapilo,“ poznamenal předseda FAČR Martin Malík.



Současný dres už vypadá úplně jinak a neobsahuje ani národní barvy (Foto: Česká fotbalová reprezentace)

T-Mobile se spojil s fotbalovou reprezentací v roce 1998, tehdy ještě jako Paegas. V roce 2006, kdy se naše reprezentace kvalifikovala na Mistrovství světa v Německu, nechal T-Mobile vyrobit 100 tisíc reprezentačních dresů se svým logem. Dodnes jej mnozí fanoušci mají doma. Během více než dvou desetiletí uspořádal T-Mobile pro fanoušky nejrůznější aktivity spojené s fotbalem, mezi ty nejoblíbenější patřily soutěže o vstupenky. Celkem se s operátorem podívalo na reprezentační zápasy více než 30 000 fanoušků.