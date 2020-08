Už žádný další odklad. Americký ban tentokrát zasáhne i stávající majitele telefonů Huawei

Už 15 měsíců nové smartphony a tablety Huawei a Honor nesmí využívat služby od Googlu (GMS). Starší zařízení, která stihla získat certifikaci před 16. květnem 2019, GMS mají. Co absence GMS znamená v praxi:

Ve čtvrtek 13. srpna nastalo další zpřísnění amerických restrikcí. Firmě Huawei totiž vypršela dočasná licence (Temporary General Licence) i pro všechna starší zařízení. Tento odklad před 15 měsíci stanovených omezení byl pětkrát prodloužen, naposledy letos v květnu. Tentokrát však další odklad nepřišel, ban tedy dopadl v plné síle.

Co to znamená pro telefony Huawei/Honor, které ještě mají GMS? Služby by měly fungovat dále – tedy YouTube, Google Mapy, obchod s aplikacemi Play Store a řada dalších. Přijdou však o systémové updaty, což v praxi znamená, že už nedostanou Android 11, ani žádný další. Telefony tak rychleji zastarají a ztratí u uživatelů, kteří si zakládají na aktuálním softwaru.

