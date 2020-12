Užitečná novinka. Pražské tramvaje začaly posílat aktuální polohu a zpoždění do mobilních aplikací

Pražský dopravní podzim od středy 30. prosince zasílá informace o poloze tramvají do centrálního dispečinku PID. Díky tomu mohou uživatelé zjistit možné zpoždění linek v aplikacích jako je IDOS, CG Transit, PID Lítačka, Jízdních řády od Seznamu, googlovských Mapách a dalších, které pracují s otevřenými daty od PID.

Koordinátor dopravy v Praze a Středočeském kraji už navíc také doplnil polohu tramvají na mapa.pid.cz. Na ní bohužel nejsou barevně ani graficky nijak vyznačené, na puntíky je třeba nejprve kliknout a až pak jsou vidět přesné informace o vozu i lince. Barvy na mapě (zelená, oranžová, červená) odlišují délku zpoždění.

Nutno podotknout, že poloha tramvají nemusí být zcela přesná. DPP teprve letos začalo doplňovat vozy o GNSS přijímače a mobilní sítě, v provozu jich bude jen minimum. To ostatně v tweetu přiznává i PID. Poloha se do databáze odešle při vyhlášení zastávky v tramvaji a průjezdu vozu přes inframaják.

Ke konci roku měl dispečink sbírat také data vlakových dopravců, ale plán má evidentně zpoždění. Podnik už to přiznává také ve výhledu pro rok 2021, kdy by chtěl spustit nový web, vylepšenou mapu a přidat funkce do PID Lítačky.

