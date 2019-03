Užitečný gadget z Číny. Ruční kompresor napumpuje auto a sám se vypne

Přes značkové poklice nedostanu na ventilek hadici typického kompresoru u čerpacích stanic, takže správně nahustit pneumatiky je trochu problém. Když jsem viděl tenhle ruční kompresor (na produktových obrázcích je logo Dunlop, na přístroji nikoliv) připomínající aku-vrtačku, hned mířil do košíku a čekal jsem, jak poslouží. Auto byl primární cíl, ale maloval jsem si, že využití najde i kolem jízdních kol, matrací a nejrůznějších nafukovaček pro vodní hrátky.

Auto na výbornou

V první instanci aku-kompresor obstál, drobný šroubovací ventil na konci je kompatibilní s mými komplikovanými poklicemi. Pak už je to jednoduché: horním tlačítkem stroj zapnete a přepínáte mezi jednotkami (kPa, bar, PSI, kg/cm2), tlačítky plus/minus nastavíte cílový tlak a stisknete kohoutek jako u pistole.



Před a po nasazení aku-kopresoru. První dva obrázky jsou dostatečně výmluvné, přesnost potvrdil i oldshoolový tlakoměr. Ale pojďme to trochu rozvést...

Kompresor překvapivě hlasitě ječí a chvíli si počkáte. Pochopitelně záleží, kolik vzduchu potřebujete do pneumatiky nacpat, ale při menších objemech u jízdního kola jde o půlminutu, u auta třeba i tři minuty. Jakmile se tlak dostane na nastavenou hodnotu, motor se vypne. Skvělé.

Na kolo si sežeňte redukci, na bazénové nafukovačky zapomeňte

V balení dostanete i pár nástavců pro míč a nafukovačky (viz fotogalerie). Na jízdním kole mám galuskový ventilek, který v krabici chybí, takže jsem začal pátrat po příslušné redukci. Řešení bylo jednoduché – za 7 Kč posloužil místní cykloobchod. Postup při huštění kola je stejný.

Dalším pokusem byl nafukovací člun (model alá Miloš Zeman). Redukce ve ventilu konstruovaném pro foukání ústy drží skvěle, ale tam pozitiva končí. Kompresor je stavěný spíše na vysoké tlaky, než na relativně velké objemy. Takové nafukování trvá nesmyslně dlouho, tady už je opravdu lepší foukat ústy, případně použít k tomuto účelu určený kompresor.

Ani na profi využití to nebude

Auto jsem s pomocí tohoto aku-kompresoru obcházel už třikrát. Jednou po defektu, dvakrát po přezouvání pneumatik, kdy tlaky po opuštění pneuservisu dělaly divoké věci. Vždy posloužil k plné spokojenosti.

Půjčil jsem aku-kompresor kamarádovi do autoservisu, jestli by dával smysl i jemu. Reakce byla jednoduchá – na profesionální použití je to příliš pomalé. Nicméně na občasné domácí použití se hodí skvěle.

A konečně – celkový dojem nezkazí ani cena. „Cordless Handheld Mini Electric Car Air Pump“ stojí 39 dolarů, tedy 900 Kč.