Uživatelské podmínky populárních služeb? Jsou delší než známá literární díla

Přiznejme si holý fakt. Uživatelské podmínky (pod názvy Terms of Use, Terms and Conditions, Terms of Service Agreement, EULA, apod.) dnes čte málokdo. Většina z nás prostě jen hledá ono magické tlačítko „Souhlasím“ které proces náročného čtení jednoduše přeskočí. Nebo jste si snad přečetli uživatelské podmínky Androidu a souhlasili jste s jejich zněním v kompletním rozsahu a bez výhrad?

Netýká se to jen Androidu, ale prakticky všech webových služeb, v rámci nichž uzavíráte dohodu o používání, v rámci které jste vy sami, de facto, produktem. Služby, a to všechny bez výjimek, sbírají vaše uživatelská data, ukládají je a vytvářejí z nich vzorce chování, které marketérům umožní efektivně cílit reklamu na ideální cílovou skupinu. Takže software poskytovaný „zdarma“ vlastně až tak bezplatný není...

Ale zpět k jádru problému. Uživatelské podmínky služeb nikdo nečte. Proč? Protože jsou psány způsobem, který již na první pohled odrazuje od hlubšího začtení. Věty jsou záměrně vkládany do druhých, používají se zde právní termíny a slovní vata. Jakmile dočtete jedno souvětí na pět řádků textu, je velmi pravděpodobné, že už nevíte, jak věta začínala. Složitost anglicky psaného textu hodnotí tzv. stupnice Flesch Reading-Ease, podle které jsou uživatelské podmínky YouTube a Redditu uchopitelné jen vysokoškolsky vzdělaným lidem.

Vybrané mobilní služby a doba čtení uživatelských podmínek:

Microsoft -15 260 slov (63 minut)

Spotify - 8 600 slov (36 minut)

Pokémon Go - 8 466 slov (35 minut)

TikTok - 7 459 slov (31 minut)

Tinder - 6 215 slov (26 minut)

Uber - 5 658 slov (24 minut)

Facebook - 4 132 slov (17 minut)

Google - 3 459 slov (14 minut)

Netflix - 2 628 slov (11 minut)

Instagram - 2 451 slov (10 minut)

Je to však i samotná délka, která od čtení odrazuje. Pokud vezmeme v potaz průměrnou rychlost čtení 240 slov za minutu, budete si číst uživatelské podmínky Microsoftu déle než hodinu! Jedná se však o podmínky vícero služeb najednou. Takové mobilní Spotify vás při čtení podmínek zaměstná na téměř 36 minut, hned v závěsu je mobilní hra Pokémon Go. Půlhodinu překračují i podmínky Apple Media Services, na protipólu se nachází Instagram, u něhož bude číst podmínky „jen“ deset minut.



Zajímavá infografika srovnává délku uživatelských podmínek vybraných mobilních služeb se známými literárními díly

A ve výše uvedené infografice vidíme i zajímavé srovnání. Uživatelské podmínky Tinderu jsou stejně dlouhé jako Chammurapiho zákoník, kterým se řídil celý starobylý Babylon. Podmínky služeb Facebook a LinkedIn mají počtem slov velmi blízko k americké ústavě. A zmiňovaným podmínkám od Microsoftu už nechybí moc v počtu slov k tragédii Macbeth od Shakespeara! Podle zdroje 97 % uživatelů ve věku 18 - 34 let automaticky souhlasí s podmínkami služeb aniž by je vůbec začali číst...

A jak jste na tom vy? Spadáte do skupiny, která podmínky služeb čte (a dočetli jste se něco zajímavého?) nebo podmínky mobilních služeb nečtete vůbec?

Zdroj Visualcapitalist