V Americe, tam je hej. K iPhonu 12 dostanete druhý zdarma a podmínky akce nejsou až tak přísné

Americký operátor Verizon úzce spolupracuje s Apple, vždyť na keynote s premiérou iPhonů 12 promluvil CEO Verizonu Hans Vestberg o šíření a významu 5G. Operátor má pro své zákazníky unikátní akci. Při koupi jednoho iPhonu 12, dostanou druhý zdarma.

Samozřejmě to má podmínku. Na obou telefonech musí být po celou dobu závazku (24 nebo 30 měsíců) aktivní neomezený tarif. I tak je to ale nejlevnější způsob, jak nové iPhony získat – pokud tedy tarif a služby patřičně využijete.

Pokud v USA žijete a chtěli byste upgradovat více zřízení v rodině, jde o výhodnou nabídku. Je ale časově omezená a operátor v rámci akce Buy One, Get One točí jednotlivé modely iPhonů po dvou dnech.

Jak funguje MagSafe, patrně nejlákavější funkce nových iPhonů:

A jak je to u nás? Pokud při koupi sáhnete po některém z tarifů, u T-mobilu ušetříte až 2 000 Kč, u Vodafonu až 4 000 Kč z nákupu zařízení. O2 nabízí jen nákup na splátky.