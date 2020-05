V AppGallery už je více než sto lokálních aplikací. Letos má přijít i Huawei Pay

Huawei se podělilo o novinky, které už spustilo nebo se je v brzké době chystá uvést na tuzemský trh. Vedle již prodávaných smartphonů Huawei P40, P40 Pro, P40 Lite, P40 Lite E, Y5p a Y6p se v průběhu června počítá i s uvedením nejvyššího modelu Huawei P40 Pro+ s pětinásobným fotoaparátem a ještě rychlejším bezdrátovým dobíjením. Cenu zatím výrobce neoznámil. Všechny uvedené novinky už se spoléhají výhradně na Huawei Mobile Services (HMS).

V oblasti notebooků se během letošního roku můžeme těšit na celkem čtyři novinky. Kromě jednoho modelu (MateBook 14) to budou všechny laptopy uvedené na únorové konferenci v Barceloně – tzn. MateBook D14, MateBook D15, MateBook 13 (2020) a vlajkový MateBook X Pro (2020). Modely vynikají díky hliníkovému šasi a také minimálním rámečkům okolo displeje. Toho Huawei dosáhl u všech modelů díky ukrytí kamery do funkčního tlačítka na klávesnici.

Platby telefonem a spolupráce se Seznamem

Klíčovou složkou prostředí telefonů a tabletů EMUI se stal dřív spíše přehlížený market AppGallery. Po vyloučení služeb Googlu a jeho marketu Play se najednou stal jediným oficiálním zdrojem aplikací. A tak se Huawei snaží, aby nabídka byla co nejširší. V tuto chvíli se v českém AppGallery nachází celkem 113 aplikací od lokálních vývojářů, s dalšími pak existují dohody, takže v průběhu roku by se jejich počet měl skoro zdvojnásobit.



Huawei vsadil vše na vlastní market s aplikacemi AppGallery. Nic jiného mu ani v situaci se zakázaným Google Play nezbylo (Zdroj: Huawei)

K dispozici jsou například aplikace mobilních operátorů pro obsluhu zákaznických účtů (Můj T-Mobile dorazí v nejbližších týdnech) i pro sledování mobilní televize, aplikace oblíbených rádií (E2, F1, ČRo) nebo mobilní bankovnictví tuzemských bank (KB, brzy ČS a Raiffeisen). Bezkontaktní platby mobilem zatím u Huawei s HMS možné nejsou, ale situace by se měla do konce roku změnit – ještě během letoška by měl výrobce pro český trh uvést platební službu Huawei Pay. Které banky do ní budou zapojeny, ale v tuto chvíli nevíme.



Počty stažených aplikací z AppGallery v Česku narostly v prvním čtvrtletí 2020 o 320 % (Zdroj: Huawei)

Jako zajímavá se jeví také zatím nepříliš konkrétně nastíněná užší spolupráce Huawei s českým internetovým velikánem Seznamem. První vlaštovkou je již obsažená mapová a navigační aplikace Mapy.cz, kterou by měly do AppGallery brzy doprovodit další služby Seznamu.