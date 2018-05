V Apple Parku si odemykají dveře iPhonem. Funkce by se měla brzy dostat i na veřejnost

Od roku 2014 mají iPhony NFC, ale jeho využití je omezené pouze na platby pomocí Apple Pay. Teď to ale vypadá na brzký obrat a rozšíření funkcí NFC směrem k chytré domácnosti a snazšímu odemykání zámků. Podle The Information novinku již využívají zaměstnanci firmy v Apple Parku, kde slouží pro zabezpečený přístup do kanceláří.

Bohužel to ale neznamená, že by se vývojářům přístup k čipu otevřel zcela, jako u Androidu, kde je možné si vytvořit i vlastní řešení pro placení kartou. Očekává se, že Apple novinku oznámí na blížící se konferenci WWDC a lze očekávat, že po aktualizaci bude dostupná i pro starší iPhony.

S chytrými zámky experimentuje i Amazon pro své kurýry: