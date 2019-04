V Apple Storu se našly štěnice. Ne, nejde o špionáž od konkurence...

Kultovní Apple Store na newyorkské Fifth Avenue (ano, ten s obří skleněnou kostkou) měl kuriózní problém – štěnice. Opravdové štěnice, nikoliv elektronické zařízení určené k odposlechu.

Problém se poprvé objevil asi před měsícem, kdy zaměstnanci objevili škodlivý hmyz na jednom ze stolů přímo v prodejně. Stůl byl odstraněna nahrazen novým, ale problém neskončil. O několik dní později noční hlídač natočil další štěnici, jak se promenáduje po jeho svetru. Video začalo kolovat mezi zaměstnanci, ale k akci došlo až minulý pátek, kdy brouka ve své kanceláři našel i manažer prodejny.

Nakonec proběhla dezinsekce a Apple Store na 5th Ave, který je otevřený 365 dní v roce a 24 hodin denně, byl na 6 hodin uzavřen. Problém je, že úspěšnost zásahu není zaručená a i kdyby ano... Agentura Orkin uvádí, že, co se týče výskytu štěnic, je New York šestá nejvíce zamořená lokalita v celých USA. Hmyz se tak může do prodejny kdykoliv vrátit.

Zajímavé je, že výskyt štěnic nijak nekontrastuje s bělostnou čistotou typickou pro Apple Story. Štěnice nevyhledávají špínu, láká je krev, teplo a oxid uhličitý.

