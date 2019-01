V Barceloně bude i Xiaomi. Na MWC ukáže vysouvák Mi Mix 3 s podporou sítí 5G

Na blížícím se veletrhu MWC v Barceloně nesmí chybět žádný velký mobilní hráč, a tak se zde chystá i čínské Xiaomi. To si svou tiskovou konferenci naplánovalo na 24. února, tedy na stejný den, kdy své novinky oznámí i Huawei. Xiaomi již začalo s rozesíláním pozvánek a hlavní bod tiskové konference je již nyní znám - 5G varianta Xiaomi Mi Mix 3.

Ta se sice již krátce ukázala na stánku Qualcommu na nedávno ukončeném veletrhu CES, ovšem pouze ve stádiu prototypu. Xiaomi má v Barceloně oznámit komerčně dostupnou verzi společně s očekávanými cenami a dostupností v Evropě. 5G varianta Mi Mix 3 bude využívat 5G modem Snapdragon X50 od Qualcommu, který umožňuje stahovat data teoretickou rychlostí až 2 Gb/s.

Xiaomi by na MWC mohlo dále ukázat skládací hybrid, který se překládá hned nadvakrát, či topmodel Mi 9. A právě u Mi 9 se má do hry dostat nová čtečka otisků prstů od Goodixu, která registruje dotyky na daleko větší ploše, než dříve. Otisky jsou registrovány ve čtverci o rozměrech 25 × 50 mm. Není to sice ještě půlka displeje jako u konceptu Vivo Apex, registrační oblast je však zhruba podobná čtečce, kterou včera ukázalo Oppo. Jejím dodavatelem je společnost Synaptics.

Produktové video Xiaomi Mi Mix 3: