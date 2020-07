V červenci jsme cestovali méně do zahraničí. Lákaly hlavně sousední země a Chorvatsko

Cestovní omezení vyplývající ze světové koronavirové pandemie letos přiměla Čechy přehodnotit dovolenkové plány. Celkově jsme začátkem prázdnin cestovali do zahraničí méně často než loni a pokud už jsme hranice překročili, tak většinou do sousedních zemí, případně do dovolenkového evergreenu Chorvatska. Vyplývá to z dat operátora T-Mobile, který evidoval počty českých SIM karet připojených v zahraničních zemích do sítí roamingových partnerů.

Celkový počet výjezdů do zahraničí meziročně poklesl o 13 %. Některé země ovšem spadly prakticky na nulu, například mimoevropské destinace typu Egypt, Turecko a Tunisko. Jiné státy si naopak polepšily – týká se to sousedního Polska a Slovenska. Počet turistů směřujících do oblíbeného Chorvatska klesl o třetinu, středomořské státy Řecko, Itálie a Španělsko zaznamenaly 75% pokles. Ještě výraznější propad 85 % zaznamenalo Portugalsko.

Top 5 zemí podle počtu SIM T-Mobile v roamingu v prvních dvou červencových týdnech:

Pořadí 2019 2020 1 Německo Německo 2 Rakousko Slovensko 3 Slovensko Polsko 4 Polsko Rakousko 5 Chorvatsko Chorvatsko

Seznam nejčastějších pěti destinací podle počtu „vycestovaných“ SIM zůstal proti loňsku stejný, jen se změnilo jejich pořadí. Počet lidí mířících do Německa se v podstatě nezměnil, a tato země si udržela první příčku. Na druhé místo se letos prodralo právě Slovensko, které přilákalo o 7 % více Čechů, polepšilo si také Polsko, kde se návštěvnost z naší země zvedla o 51 %. U Rakouska pokles o 12 % znamenal sestup na čtvrtou příčku. Pro Chorvatsko třetinový pokles přinesl jistotu, že i letos žebříček Top 5 uzavře.