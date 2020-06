V červenci vyjde vylepšený Snapdragon 865+. Polovinu kusů odebere Samsung

Qualcomm má v průběhu července představit přetaktovaný čipset Snapdragon 865+, a už má jednoho výrazného zákazníka. Je jím Samsung, který chce novým čipsetem vybavit skládací Galaxy Fold 2, véčko Galaxy Z Flip 5G, tablety řady Galaxy Tab S7 a tabletofony Galaxy Note20 a Galaxy Note20 Ultra. Nové tabletofony mají sice v Evropě dostat vylepšený Exynos 992, ostatní zařízení by však měla i na „starém kontinentu“ nabídnout zmiňovaný Snapdragon 865+.

