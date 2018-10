V Česku už se platí s Apple Pay. „Jedná se o nedopatření,“ říká Komerční banka

Vlastně by to celé dávalo smysl. Apple měl v úterý velkou tiskovou konferenci a k podobným příležitostem rád váže vydávání nových verzí softwaru, nebo spouštění služeb. Takže proč by tentokrát nemohl v Česku spustit dlouho vyhlíženou platební službu Apple Pay?

Lukáš Plný svým iPhonem a embedovanou kartou Komerční banky zaplatil, dokonce vše zdokumentoval krátkým videem a pochlubil se na Twitteru. Reakce banky je ale humorná: „Přestože jste zaplatil, jedná se o nedopatření, protože služba u nás stále není aktivní. Další platby již nebudou možné. I my se těšíme, ale na oficiální spuštění si ještě budeme muset počkat.“

A opravdu. Po chvíli Lukášovi na iPhonu vyskočila hláška o odstranění karty z Apple Pay. Jak celému incidentu rozumět? Po letech čekání a příslibů to tentokrát opravdu vypadá, že je spuštění služby na spadnutí. Systémy fungují, takže už se patrně čeká jen na doladění smluvních vztahů. Otázkou je termín – platí dříve potvrzený únor 2019, nebo se dočkáme dříve? Těžko říct, oficiální vyjádření Applu jako obvykle chybí...