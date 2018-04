V Číně visí upoutávky na Nokii X. Bude to očekávaný nejvyšší model s pěti foťáky?

Značka Nokia postupně zpátky dobývá ztracené pozice ve světě smartphonů, o které přišla v „době temna“ pod správou Microsoftu. Na mnoha evropských trzích už se vrací do první pětky a docela dobře se jí daří také v Číně, přičemž tamnímu trhu věnuje výrobce HMD Global náležitou pozornost.



Upoutávky na tajemnou Nokii X (Zdroj: IThome.com)

Proto asi nepřekvapí, že je to právě Čína, kde se jako první objevily nástěnné upoutávky na novou tajemnou Nokii X. Snímky zveřejnil portál IThome.com. Může jít o nový vlajkový model, který by mohl obsahovat rovnou pět fotoaparátů – tři na zádech a dva nad displejem, ale klidně to může být také úplně jiný model, určený specificky pro čínský trh.

Téměř s jistotou se neočekává žádný nástupce Nokie X, kterou pod tímto názvem firma v dobách Microsoftu už jednou vydala. Tehdy šlo o lowendový model s osekaným Androidem, což byla asi ještě slepější ulička než dříve používaný systém Windows. Nejpravděpodobnější je tudíž varianta, že Nokia sáhne k označení X pro nejvyšší model podobně jako Apple. Moudřejší bychom mohli být 27. dubna, kdy se podle plakátů „dozvíme víc“.

Jak si představuje Nokii X ve svém konceptu tvůrce Designed by Hege: