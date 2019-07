V Lidlu startuje soutěž o 50 iPhonů. Stačí přepsat kód z účtenky do SMS

Síť supermarketů Lidl startuje soutěž o 50 iPhonů XR (černá varianta se 128GB pamětí). Podmínky jsou jednoduché – nakoupit za více než 500 Kč a kód z účtenky opsat do webového formuláře, nebo do SMS (zpráva ve formátu LIDLmezeraKÓD se posílá na číslo 90011).

Soutěž startuje 29. července a trvá do 11. srpna 2019. SMS není nijak zvlášť zpoplatněná, takže zaplatíte jen obvyklou sazbu operátorovi. Jedna soutěžní SMS zpráva nebo formulář může obsahovat pouze číslo z jedné účtenky. Účastník soutěže se může do soutěže zapojit opakovaně, a to vždy po provedení soutěžního nákupu s novým číslem účtenky. Výherci budou vybráni formou losování. V soutěži nelze použít účtenky z e-shopu www.lidl-shop.cz. Kompletní pravidla soutěže naleznete zde.