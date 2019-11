V pátek začíná Mistrovství ČR v mobilních hrách, vstupenky jsou stále k mání

Dosavadní kvalifikace na MČR v mobilní hrách vyvrcholí finálovým turnajem Samsung Mistrovství ČR v mobilních hrách, který odstartuje v pátek 8. listopadu v 9:00, a potrvá až do neděle 10. listopadu do 18:00. Nejlepší mobilní hráči se tak již počtvrté sjedou do Brna, aby se v rámci festivalu Life! konaném na výstavišti BVV utkali o titul mobilních šampionů a odnesli si věcné ceny. Partnery MČR jsou společnosti Samsung, Datart a tp-link.

Ohlédnutí za Mistrovstvím ČR v mobilních hrách 2018:

V letošním roce mobilní hráči utkají ve třech mobilních hrách, na programu jsou souboje v Hearthstone, Fortnite a Clash Royale. O tom, že se MČR netýká jen samotných hráčů, svědčí loňská vysoká účast diváckého osazenstva, která může být v letošním roce ještě vyšší. Úroveň profesionálního hraní, tzv. „ProGamingu“, se totiž neustále zvyšuje. A pokud se chcete podívat naživo, jak se výše zmiňované hry hrají na nejvyšší české úrovni, máte stále možnost. Vstupenky lze zakoupit přímo na webu MČR 2019.

Základní denní vstupné se pohybuje mezi 200 - 230 Kč, a jeho součástí je i vstup na festival Life! K dostání jsou však stále i prémiové a VIP vstupy s omezeným počtem vstupenek. Více informací o finálovém turnaji MČR 2019 v mobilních hrách se dozvíte na těchto webových stránkách.