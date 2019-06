V pondělí startuje Apple WWDC. Čekejte iOS aplikace na Macu, konec iTunes a haldu drobností

V pondělí vypukne tradiční vývojářská konference Apple WWDC19 . Akce bude probíhat od 3. do 7. června a v San Jose Convention Center. Pro vývojáře budou připraveny desítky prezentací a workshopů, kde získají předčasný přístup k novým technologiím. Nás však nejvíce bude zajímat úvodní keynote, která bude živě streamovaná na webu Applu , a to v pondělí od 19:00.

iOS 13: temný režim a spousta drobností

Nejviditelnější novinkou iOS 13 má být temný režim. Zatímco uživatelé jablečných počítačů se jej dočkali již loni, na iPhony a iPady dorazí letos. Server 9To5Mac získal screenshoty, které ukazují tmavé prostředí Apple Music, nepatrně ztmavený dock a lehce přepracovaný editor screenshotů, kde přibyly nové nástroje. Na iPadech bude panel s těmito nástroji plovoucí, takže jej půjde přesouvat po obrazovce. Celkově se však mohou uživatelů iPadů těšit na lepší práci s okny a přepracovaný multitasking.



První screenshoty zachycující temný režim od 9To5Mac

Novinkou má být také redesignovaná aplikace Připomínky, která přináší moderní grafiku, kterou Apple přinesl se Siri Shortcuts a dalšími aplikacemi. V připomínkách nově půjde snadněji vyhledávat a budou přehledně roztříděné podle těch aktuálních, naplánovaných nebo zvýrazněných vlajkou. S iOS 13 se Apple také pokusí sjednotit některé podobné aplikace. Služby Najít iPhone a Najít přátele se tak spojí v jednu. V angličtině ponese název „Find my”.



Do iPadu v rámci iOS 13 přibude plovoucí lišta s nástroji pro úpravu screenshotů (obr.: 9To5Mac)

Celkově však iOS 13 podle serveru Bloomberg bude hlavně ve znamení drobných vylepšení aplikací. Například prohlížeč Safari by měl získat vlastního správce stahování, odkud by bylo možné přistupovat ke staženým souborům podobně jako na macOS. Zprávy iMessage by se měli více přiblížit konkurenčnímu WhatsAppu s možností úprav profilových fotek, přezdívek konverzací a také nastavení emoji / Animoji.



Apple iOS 13 se dočká přepracovaných Připomínek a nové aplikace Find my, která sloučí dosavadní aplikace Najít iPhone a Najít přátele. (obr.: 9To5Mac)

Apple Books mají přinést přepracované sledování pokroku čtení a systém odměn, které motivuje uživatele více číst. Aplikace Zdraví nabídne přehlednější domovskou obrazovku, který vám lépe shrne váš aktuální den a pokrok uplynulých dní. Novinkou zde má být i tzv „sluchové zdraví”, které bude monitorovat, jak nahlas posloucháte hudbu ve sluchátkách.

A podobných drobností bude napříč systémem spoustu, ať už půjde o aplikaci Mail, Mapy, Domácnost, přepracovanou Večerku, vylepšené sdílení fotografií a další. Kromě toho můžeme s novým systémem očekávat i lepší stabilitu a optimalizaci. Bohužel se však spekuluje o ukončení podpory pro některé starší zařízení.