V pondělí startuje Apple WWDC. Tady je výcuc z očekávaných novinek

Objevily se také informace o tom, že dojde k uvolnění NFC v iPhonech pro odemykání dveří, protože to tak Apple již používá ve vlastních budovách. V takovém případě by stačila aktualizace a novou funkci by dostaly i starší iPhony (NFC se integruje od roku 2014).

„Povinný“ bod programu. Mobilní operační systém pro iPhony a iPady se má zaměřit na na optimalizaci výkonu a vychytání chyb. Z novinek lze jmenovat pokročilé možnosti rodičovské kontroly, integrace Animoji do videohovorů FaceTime, vylepšený režim Nerušit a velkým skokem pro applovskou rozšířenou realitu má být zapojení více lidí do jedné scény/hry...

Nový iPad Pro

Nejvýkonnější tablet od Applu by se měl dočkat procesoru Apple A11X, tedy výkonnější variantu toho, co je v iPhone X. Čtečku otisku prstů by měl nahradit sken obličeje Face ID. To by s sebou neslo příslušné senzory a patrně i výřez v displeji a „bezrámečkový design“.



Nebo se Apple u přece jen rozměrnějšího tabletu vydá jinou cestou?

Levný MacBook

Nejlevnější Mac současnosti je MacBook Air, už roky čeká na pořádný facelift a začíná to být až ostudné. Už nějakou dobu se mluví o tom, že se Apple chystá použít vlastní čip na bázi ARMu i pro notebooky a první má být právě to, čemu se už řadu měsíců říká prostě „levný MacBook“.

Teorii podporují i zprávy o tom, že společnost Pegatron získala zakázku na výrobu MacBooků s čipem ARM. Nezbývá než počkat, co Apple předvede a jak by takový ARMový laptop zařadil do produktového portfolia, ale dá se čekat, že dražší a výkonnější modely ještě nějaký čas zůstanou u procesorů od Intelu. Jak si Apple poradí s kompatibilitou napříč platformami x86 a ARM?



Tohle už jednoduše potřebuje upgrade!