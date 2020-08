V provozu je 93 komerčních 5G sítí. Do tří let vzroste počet připojení na 1,7 miliardy

Evropa nebude hlavním tahounem zavádění 5G technologií. Podle prognóz výzkumné společnosti Counterpoint Research má v roce 2023 existovat 1,7 miliardy připojení k sítím 5G (včetně smartphonů, modemů a zařízení pro internet věcí). Necelá polovina (47 %) z toho přitom připadne na Čínu.



Komerční provoz 5G sítí podle regionů (Zdroj: Counterpoint Research)

První komerční 5G sítě začaly být spouštěny v dubnu 2019, v červenci 2020 už jich bylo celosvětově 93. Většina funguje v regionech východní Asie (Čína, Japonsko, Korea), severní Ameriky a západní Evropy. Zavádění v Evropě přitom nebude tak rychlé jako třeba v USA a Kanadě. Zde má být do tří let polovina všech připojení realizována přes 5G, v Evropě to přitom bude jen 26 %.



Prognóza penetrace 5G připojení do roku 2023 podle regionů (Zdroj: Counterpoint Research)

Důvodem je vedle koronavirové pandemie, která zbrzdila zavádění 5G v těch zemí, které nestihly technologii spustit před jarem 2020, v případě Evropy také odkládání aukcí kmitočtů (zejména klíčového pásma 700 MHz) v jednotlivých státech. Operátoři tak zatím nemají na čem 5G ve větší míře provozovat.



Největší dodavatelé 5G infrastruktury podle počtu kontraktů (Zdroj: Counterpoint Research)

Z pohledu dodavatelů síťových technologií má momentálně nejvíce smluv (99) na 5G podepsán Ericsson, následovaný 91 kontrakty Huawei. 70 smluv vykázala Nokia a čtvrtým nejvytíženějším dodavatel 5G zařízení pro operátory je čínské ZTE. Pátým velkým hráčem v tomto segmentu je ještě Samsung, jenž je ale aktivní převážně pouze ve Spojených státech a domovské Koreji.