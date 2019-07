V roamingu EU jako doma, ale ne víc než doma. Kdy mohou operátoři služby zpoplatnit

S probíhajícími prázdninami a obdobím letních dovolených je opět aktuální otázka evropského roamingu. Nadále je v platnosti evropská regulace v zemích EU, kde se uplatňuje princip „roam like at home“, tedy využívání služeb v roamingu ve stejném režimu jako doma. Po návratu z dovolené by vás neměla překvapit žádná nestandardní faktura.

Nestandardní by nemělo být ale ani vaše „mobilní“ chování na dovolené. Pokud budete volat, SMSkovat a datovat v obdobném objemu jako doma, je všechno v pořádku. V opačném případě může operátor přistoupit k uplatnění výjimky, kterou mu dává evropská regulace – při nadměrném nebo trvalém využívání služeb v roamingu po vás může chtít dodatečné poplatky. Nejdřív vás ale musí na „nestandardní“ čerpání služeb upozornit. V červnové monitorovací zprávě o tom pojednává Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Evropská data levnější než domácí?

Operátoři uplatňují tzv. politiku přiměřeného využívání, která směřuje proti zneužívání výhod roamingu nadměrným či trvalým využíváním služeb v zahraničí. Monitorují tak objem služeb využitých v roamingu za poslední 4 měsíce. Pokud zákazník v tomto období byl v zahraničí víc než doma a využíval mobilních služeb častěji než v domácí síti, má operátor právo účastníka kontaktovat a požádat o vysvětlení situace.

V případě, že ze strany zákazníka i nadále dochází k nadměrnému či trvalému využívání roamingu, může operátor začít účtovat i roamingové poplatky. Jejich výše podléhá regulaci a např. u dat se v roce 2019 jedná o maximální částku 4,50 eur za 1 GB dat plus DPH, což znamená 139 Kč. Smutnou ironií je, že někteří naši operátoři si za stejný objem při dokupu účtují klidně i víc tuto než uvedenou částku pro využití dat v tuzemsku. Domácí (neregulovaná) data tak v některých případech mohou vyjít dráž než ta evropská regulovaná.