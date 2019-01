V roce 2025 pojede na 5G necelá třetina obyvatel Evropy, predikuje GSMA

Asociace GSMA odhaduje, že za sedm let se bude přes sítě 5G připojovat přes 200 milionů zařízení. Podíl 5G má být téměř třicetiprocentní (na celkovém počtu 481 milionů připojených zařízení). Sítě 4G budou v roce 2025 stále dominovat (63% podíl), jejich podíl však bude hlesat.

The number of #5G connections in #Europe will reach 203 million people by 2025, a 29% share of total connections. Find the full #MobileEconomy Europe report here https://t.co/xGVKmu6P1G pic.twitter.com/hPbKs7H4iV