V rozšířené realitě bude těsno: Niantic příští rok představí Ingress Prime

Za vzestup zájmu o hry v rozšířené realitě vděčíme zejména mobilnímu hitu Pokémon Go. Ovšem ten by se na svět zřejmě nikdy nedostal, kdyby mu cestu v roce 2012 nevyšlapala hra Ingress. Právě ta dodala Pokémon Go databázi bodů zájmů, na kterých je hra s pokémony postavena. Nyní však nastal čas „splatit dluhy“, takže se do nové verze Ingressu dostanou i některé herní prvky, které se poprvé objevily až u Pokémon Go.

Oživená verze Ingressu bude označena jako Ingress Prime, a i když měla být na svět vypuštěna již letos, hráči se jí dočkají až v příštím roce. Od nové verze hry se očekává to, že naplno využije potenciál technologií ARCore (Google) a ARKit (Apple) a současně ztíží jakékoliv podvádění hráčů. Ingress Prime má po grafické stránce vypadat „lákavěji“, uživatelské rozhraní hry má být více „user friendly“, a očekává se i spousta dalších změn. Ty však Niantic zatím nezveřejnil. Pokud chcete sledovat průběžné aktualizace, odkážeme vás na oficiální web hry.

Trailer k inovované hře Ingress Prime:

Rok 2018 bude pro společnost Niantic klíčový, protože se ukáže, zda umí držet slovo nebo jen „mlátit prázdnou slámu“. Příští rok se do smartphonů mimo zmiňované aktualizace Ingressu totiž dostane i hra Harry Potter: Wizards Unite na motivy brýlatého kouzelníka. Krátce po jejím oznámení se Niantic nechal slyšet, že vývoj Pokémon Go to nijak neomezí, a že se hráči stále mohou těšit na velké aktualizace hry. No, ještě uvidíme...