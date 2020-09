Válka graduje. Apple odstřihl Epic Games od App Storu

Apple ukončil účet vývojářského studia Epic Games, který byl nutný k podpoře a údržbě hry Fortnite (např. k vydávání aktualizací atd.). Kromě populární Battle Royale měl vývojář v App Storu další tituly, které na kauzu doplatily a z obchodu také zmizely.

Soud sice bitvu mezi oběma mocnostmi rozsekl kompromisem: Apple nemusí vracet Fortnite do App Store, ale také nesmí rušit účet studia Epic Games. Soud se totiž obával, že by to mělo dopad na všechny tituly, které používají Unreal Engine, který využívá na 10 % všech her v App Storu. Jenže Epic Games má v tomto obchodě účtů více a ten, který spravuje Fortnite je jiný, než který spravuje Unreal Engine. Výsledek? Apple zrušil jen ten v přímé návaznosti na Fortnite.

„Jsme zklamáni, že jsme museli ukončit účet Epic Games v App Store, se kterým jsme spolupracovali mnoho let. Soud doporučil, aby společnost Epic dodržovala pokyny pro App Store, což společnost odmítla. Místo toho opakovaně odesílala aktualizace Fortnite navržené tak, aby nadále porušovaly pokyny App Store. To není spravedlivé vůči všem ostatním vývojářům v App Store. Doufáme, že v budoucnu budeme moci znovu spolupracovat, dnes to ale bohužel není možné,“ uvádí ke kroku Apple.

Pokud již máte Fortnite na nainstalovaný, můžete pokračovat ve hře s uživateli stejné platformy. Už ale nebudete mít přístup k nové sezóně a nezaplatíte mikrotransakce. Stejně tak se nedočkáte nového obsahu, nebo opravy chyb. Odstranění účtu má za dopad i to, že hru si již také není možné nainstalovat z nabídky zakoupených titulů, jak jsme psali v příslušném článku.

Tuto bitvu vyhrál Apple, ale válka ještě nekončí...

Via Engadget