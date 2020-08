Válka o Fortnite graduje. Apple vyhrožuje blokací vývojářských účtů, to by ohrozilo i ostatní hry

Minulý týden jsme psali, že Apple a Google odstranili hru Fortnite ze svých obchodů s aplikacemi. Autoři aplikací tam musí veškeré platby realizovat přes určené platformy, Apple a Google si nechají podíl. To se dlouhodobě nelíbí studiu Epic Games a ve své hře Fortnite nabídli alternativní možnosti platby. Aby motivovali hráče, cena byla nižší.

Reakce Applu i Googlu byly shodné, Fortnite je pryž App Storu i Google Play. Na Androidu je možnost nainstalovat ji jinou cestou, u iPhonů je to složitější, ale také to jde:

Epic Games reagovali žalobou, ve které Google i Apple obvinili z monopolního chování. V pondělí 17. srpna Epic Games publikovali na Twitteru zprávu: „Apple odstranil Fortnite z App Store a informoval Epic, že v pátek 28. srpna ukončí všechny naše vývojářské účty a odřízne Epic od vývojářských nástrojů v rámci Apple Developer Program pro iOS a Mac. Žádáme soud, aby zastavil toto odvetné opatření.“

Takovým krokem by Apple zkomplikoval život nejen hře Fortnite, ale také všem hrám, které používají nástroje na tvorbu her Unreal Engine od Epic Games. „Poškození podnikání společnosti Epic a její reputace a důvěry zákazníků bude nevyčíslitelné a nenapravitelné,“ uvádí dotčená firma v prohlášení.

Válka pokračuje

Epic nyní potřebuje, aby soud zvrátil rozhodnutí Applu pomocí předběžného opatření. Ztráta tak velké herní platformy, jakou je iOS, by byla pro firmu citelnou ránou. Potvrzuje to i Apple, který uvedl, že „Epic byl jedním z nejúspěšnějších vývojářů v App Store, který se rozrostl na mnohamiliardový byznys, jež oslovuje miliony uživatelů iOS na celém světě.“

Apple naznačil, že je ochoten dát „Epikům“ druhou šanci. Jediné, co od nich žádá, je návrat k původnímu stavu – tedy provádění jakýchkoli finančních transakcí oficiální kanálem. Epic však tvrdošíjně požaduje, aby byla hra Fortnite vrácena do App Store i s možností alternativní platby. Úplné vyřazení Epic Games z Apple Developer Program by znamenalo významnou eskalaci v bitvě o již tak vysoké sázky. Program pro vývojáře je totiž jedinou bránou k publikování aplikací na platformách Applu.