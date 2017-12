Vánoce se blíží, dopravci nestíhají. DPD nepřijímá nové zákazníky a ruší hotovostní platby

Přepravní firmy hlásí prudký růst poptávky po svých službách. Společnost DPD, jeden z hlavních hráčů na českém trhu, dokonce přestala přijímat nové klienty. Údajně se chce vyhnout přetížení své sítě v předvánoční sezoně.

Stávající klienti navíc nově nemohou za své objednávky zaplatit jinak než bankovním převodem. „Abychom předešli případnému přetížení sítě ve vánoční sezóně přijali jsme preventivní opatření. Od 4. prosince do 31. prosince nepřijímáme nové klienty,“ uvedla mediální zástupkyně DPD Eliška Čermáková.

Obrovský nápor, zejména ze strany e-shopů, ovšem očekávají i další přepravci, meziroční nárůst přepravy v předvánočním období má být podle jejich odhadů minimálně desetinový. Důvodem je stále větší zájem o nakupování v internetových obchodech.

Ostatní přepravní firmy reagují na hektické období různě. PPL doporučuje balík, který má dojít do Štědrého dne, předat k přepravě do čtvrtka 21. prosince, Česká pošta radí podat balík do úterý 19. prosince. „Před Vánoci doručujeme až 210 tisíc balíků denně. V listopadu se meziročně počet doručených zásilek zvýšil téměř o polovinu,“ uvedl již dříve ředitel PPL Petr Chvátal.

S prognózou, že dopravci rozvezou rekordní množství zásilek, souhlasí i šéf GLS Pavel Včela. „Pro předvánoční provoz jsme jako výpomoc najali brigádníky a celkově zvýšili i počet stálých pracovníků," doplnil Včela.

