Vánoce u T-Mobilu: Dotovaná zařízení v Magentě 1 a Twist karta s více daty

T-Mobile představil letošní vánoční nabídku. Vše se tentokrát točí kolem hojně propagovaného programu Magenta 1, do nějž si u T-Mobilu můžete zařadit služby hlasové, mobilní/pevné internetové i televizní. S každou takovou službou vloženou do Magenty 1 získáte i dotaci na nákup nějakého zařízení – výše dotací na službu se pohybuje od 1 000 do 4 000 Kč podle výše měsíčního paušálu.

Hlavní vánoční výhoda letos spočívá ve sčítání uvedených dotací dohromady ze všech služeb pro nákup jednoho zařízení. To znamená, že nasbíráte dotace např. z pevného internetu a IP televize, ale koupíte si třeba smartphone. Nebo budete mít dotaci z hlasového tarifu a koupíte si nový televizor. Vše je samozřejmě omezeno na seznam zařízení s konkrétními produkty, ale i tak může nabídka přijít vhod.

Seznam dotovaných zařízení pro listopad 2018:

Samsung GALAXY A6 5 451 Kč Samsung GALAXY A8 8 451 Kč Samsung GALAXY S9 17 951 Kč Samsung GALAXY S9+ 20 451 Kč Samsung GALAXY Note9 21 951 Kč Acer Aspire 1 5 981 Kč PlayStation 4 Slim 500 + 3 Hry + PS+ 8 951 Kč SONY Bravia 50WF66 11 951 Kč

Podstatná podmínka je, že celkovou částku dotací z Magenta účtu je nutné vyčerpat v jednom okamžiku současně se založením objednávek. To znamená, že si můžete objednat klidně jedno zařízení se slevami za 1 Kč, nebo zařízení více a doplatit zbývající částky, pokud dotace stačit nebudou, ale vše najednou. Telefony v listopadové nabídce jsou od společnosti Samsung. V prosinci dojde k obměně některých zařízení, jejich seznam zveřejní T-Mobile zhruba za měsíc.

Pokud u T-Mobilu máte jen hlasový tarif s internetem v mobilu, který není součástí Magenty 1, můžete mít na Vánoce vybrané telefony za výhodnější cenu. Během listopadu to bude k tarifu Mobil M Samsung Galaxy J3 za 1 Kč nebo Samsung Galaxy J5 za 499 Kč a některá další zařízení, např. notebook Acer Aspire 1 za 5 981 Kč. Podmínkou je samozřejmě prodloužit stávající nebo uzavřít novou smlouvu na 2 roky.

Na Twistaře se nezapomíná

Pro majitele předplacených Twist karet připravil operátor po dobu vánoční kampaně za každé první dobití kreditu v měsíci 20 % kreditu jako bonus. Bonus platí při dobití alespoň za 300 Kč v prodejnách T-Mobile. V aplikaci Můj T-Mobile je bonus za první dobití v měsíci ještě o něco větší. Při prvním dobití v měsíci se zákazníkovi načte 25 % bonusového kreditu navíc. Tato nabídka platí až do konce roku.

Zároveň si zákazníci mohou od listopadu pořídit novou limitovanou edici Twist karet se zvýhodněnou porcí 2 GB dat za 200 Kč. Na kartě je 2 GB dat na dobu prvních 30 dní zdarma, následně o 20 % výhodněji oproti běžné ceně. Kredit na služby bude v hodnotě 100 Kč. Limitovaná edice bude dostupná pouze v omezeném množství ve vybraných prodejních kanálech.