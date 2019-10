Vánoční nabídka T-Mobilu: 1 + 1 mobil zdarma a slevy na datové balíčky

Do Štědrého dne zbývají přesně dva měsíce a T-Mobile jako první z velkých operátorů představuje letošní Vánoční nabídku, kterou mohou využít jak domácnosti, tak zákazníci z řad živnostníků a malých firem. Dárky si T-Mobile připravil pro zákazníky mobilních služeb, ale i uživatele pevného internetu a internetové televize.

Kupte smartphone, druhý dostanete za korunu

Pokud v předvánočním období uzavřete novou nebo prodloužíte stávající smlouvu a vyberete si smartphone ze speciální nabídky, dostanete k němu druhý za 1 Kč. V listopadu můžete vybírat ze dvou zvýhodněných párů chytrých telefonů:

V prosinci se nabídka zvýhodněných párů změní a v nabídce budou telefony jiné značky, kterou T-Mobile teprve oznámí. Akci na telefony 1 + 1 lze kombinovat i se zvýhodněním při pořízení určitých paušálů. Např. při aktivaci paušálu Můj tarif M vám operátor od ceny telefonů odečte ještě 4 000 Kč. Při uzavření smlouvy na dva roky je možné využít také prodej na splátky bez navýšení.

Kredit navíc a slevy na data

Naprázdno z vánoční nabídky nevyjdou ani uživatelé předplacených karet Twist. Ke každému prvnímu dobití v listopadu a prosinci dostanou 25 % kreditu navíc, minimální dobíjená částka je 300 Kč. Bonusový kredit získají zákazníci pouze při dobíjení přes vlastní kanály T-Mobilu (tzn. v aplikaci Můj T-Mobile, platební kartou na webu operátora, z vyúčtování atd.).

Roční datový balíček 6 GB rozdělený na měsíční příděly 12× 500 MB je možné pořídit se slevou 50 % a navíc s dvojnásobkem dat. Za 499 Kč dostanou zákazníci 12× 1 GB, tedy celkem 12 GB na rok. Těm, kteří už roční balíček využívají (aktivovali si jej už dříve v tomto roce), operátor taktéž navýší měsíční příděl na 1 GB. Balíček lze aktivovat na webu T-Mobile, nebo pořídit v prodejnách jako dárek v podobě voucheru. Aktivovat balíček si pak může obdarovaný hned u stromečku. U měsíčního balíčku 10 GB klesne cena v listopadu a prosinci z 599 na 449 Kč.

Televizor nebo notebook za zvýhodněnou cenu

Zbytek vánoční nabídky už se týká jiných než mobilních služeb. Při pořízení služby T-Mobile televize nebo prodloužení smlouvy na 24 měsíců u tarifu S a vyššího nabízí operátor 4K chytrý televizor Philips 55PUS7304 s 55" úhlopříčkou za zvýhodněnou cenu 11 501 Kč. Běžná cena televizoru činí 19 990 Kč a dokáže přijímat i pozemní signál ve formátu DVB-T2.

Stávající uživatelé T-Mobile televize získají ke všem tarifům získají od 15. listopadu balíček HBO základ na dva měsíce zdarma. Ten standardně přijde na 249 Kč měsíčně a zahrnuje HBO HD, HBO 2 HD a HBO 3 HD plus bezplatný přístup do aplikace HBO GO. Každý zákazník si může sám zapnout balíček HBO základ v mobilní nebo webové aplikaci Můj T-Mobile v období od 15. listopadu do 31. prosince 2019. Dva měsíce zdarma začínají běžet od aktivace balíčku.

Na dárky se mohou těšit i uživatelé pevného internetu. Ke každé nové, přenesené nebo prodloužené smlouvě na dobu určitou (od tarifu S) si mohou vybrat buď nový notebook Acer Aspire 1 (červená a černá barva), nebo herní konzoli Sony Playstation 4 (+ tři hry) za zvýhodněnou cenu 7 951 Kč. Vánoční nabídka platí pro všechny typy pevného internetu (Pevný internet DSL, Pevný internet do zásuvky, Pevný internet vzduchem či Optický internet).