Vánoční nabídka T-Mobilu: Druhý mobil zdarma a neomezené surfování jeden den v týdnu

T-Mobile letos jako první z našich operátorů s dvouměsíčním předstihem před Vánoci představil letošní vánoční nabídku. Ta se nese v duchu hesla a návazné reklamní kampaně „Hvězdné Vánoce“ a startuje 1. listopadu 2017.

Ačkoli většina tržeb operátora (cca 70 %) pochází z mobilních služeb, T-Mobile zdůrazňuje, že je konvergentní poskytovatel, proto se i vánoční nabídka netýká pouze mobilních služeb, ale i fixního internetu a T-Mobile televize.

Paušální mobilní služby

Dva za cenu jednoho: Podobná akce jako v loňské vánoční nabídce znamená při pořízení vybraného smartphonu a současné aktivaci nebo prodloužení paušálního tarifu řady Mobil na dva roky druhé zařízení zdarma. Letos je bonusovým dárkem buď druhý levnější smartphone nebo nositelné příslušenství (chytré hodinky nebo náramek). V listopadu se zvýhodnění stahuje na smartphony značky Huawei, v prosinci Samsung.

Datování zdarma: Pro stávající paušální zákazníky s nefiremním hlasovým tarifem (kromě tarifu S námi sdílený) operátor připravil dárek v podobě neomezeného surfování zdarma jeden den v týdnu. V aplikaci Můj T-Mobile si vyberete například úterý a v období od 1. listopadu 2017 do 31. ledna 2018 se vám nebudou data spotřebovaná každé úterý započítávat do FUP limitu. Jednou zadaný den již nelze do konce akce změnit, proto si jeho volbu dobře rozmyslete.

Předplacené karty

Plyšák za dobití: Uživatelům předplacenek Twist daruje T-Mobile podobně jako loni plyšovou hračku, a to při dobití částkou alespoň 500 Kč. Věrným zákazníkům, kteří Twist kartu používají 5 let a více, nebo těm, kteří si dobijí přes aplikaci Můj T-Mobile, stačí pro získání plyšáka dobít alespoň 300 Kč. Zároveň jsou připraveny nové datové balíčky – denní neomezený za 99 Kč a měsíční 4 GB za 399 Kč.

Plyšáka je možné získat při dobíjení přes interní dobíjecí kanály operátora (aplikace Můj T-Mobile, Značkové nebo Partnerské prodejny, web T-Mobile, dobití z Vyúčtování), a vyzvednout ho následně lze na kterékoli Značkové či Partnerské prodejně T-Mobile. Tato nabídka platí do 31. prosince 2017, nebo do vyčerpání zásob.

Fixní internet a T-Mobile TV

Sleva při kombinaci služeb: T-Mobile zvýhodňuje kombinaci Pevného internetu s T-Mobile TV. Pokud si zákazník do 31. prosince pořídí tarif T-Mobile TV Mini současně s některým z tarifů Pevného internetu, získá měsíční slevu 49 Kč, a obě služby ho tak vyjdou od 499 Kč/měsíc (s tarifem Pevný internet 20). Pro tarify T-Mobile TV Základ, Start a Premium platí v kombinaci s Pevným internetem celková sleva 199 Kč, takže budou měsíčně stát od 599 Kč, 699 Kč, resp. 1 099 Kč (s tarifem Pevný internet 20).

Podmínkou této akce je uzavření nebo prodloužení smlouvy na dva roky pro obě služby v průběhu listopadu a prosince, přičemž služby nemusí být objednány v ten samý den a aspoň jedna z nich musí být aktivována nově. Všichni uživatelé T-Mobile TV navíc dostanou Videotéku na dva měsíce zdarma – stávající od 1. listopadu do 31. prosince 2017, noví dva měsíce od data aktivace během listopadu či prosince.

Notebook se slevou: Při uzavření nebo prodloužení smlouvy na Pevný internet (přes DSL), Internet bez drátu nebo Mobilní internet od 7. 11. do konce roku nabídne T-Mobile svým zákazníkům notebook HP Stream 14 (14-ax003nc) za atraktivní cenu 6 199 Kč, tedy se slevou 1 000 Kč. Zařízení lze rovněž zakoupit i na splátky bez navýšení.