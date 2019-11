Vánoční nabídka Vodafonu: neomezená data v dvouhodinovkách a zařízení za 1 Kč

Do třetice také Vodafone představil svoji letošní vánoční nabídku. Na rozdíl od O2 a T-Mobilu se nezaměřuje pouze na výhody a slevy telefonů spojené s pořízením nového nebo prodloužení stávajícího tarifu. Dvě desítky zařízení půjde pořídit už od 1 Kč a k tomu přibude „ochutnávka“ neomezeného mobilního internetu pro všechny uživatele s alespoň základním datovým balíčkem.

Dvouhodinové datové Vánoce

Vodafone tak trochu napodobí prázdninovou akci T-Mobilu s neomezeným datovým létem. Jeho zákazníci si také budou moci vyzkoušet neomezený mobilní internet, ovšem limitováni budou netradiční jednotkou – 100 dvouhodinovkami, po které se jim přenesená data nebudou počítat do FUP limitu.

Zde si bude potřeba data trochu hlídat. 100 dvouhodinovek je rozděleno rovnoměrně do dvou třicetidenních cyklů, tzn. 50× dvě hodiny od 15. listopadu do 14. prosince 2019 a 50× dvě hodiny od 15. prosince 2019 do 14. ledna 2020. Samotné dvouhodinovky může zákazník čerpat v daném období libovolně, např. hned všechny za sebou během prvních dvou dní, nebo rovnoměrně každý den dvě dvouhodinovky – to už je na něm. Aktivaci každé dvouhodinovky provede v aplikaci Můj Vodafone.

Výhodnější mobily, notebook i televize

Nabídka zvýhodněných zařízení bude univerzálnější než v minulosti, protože v letošním roce Vodafone provedl důležitou akvizici internetového providera UPC a stal se tak stejně jako jeho konkurenti plnohodnotným konvergovaným operátorem. Poprvé v historii tak Vodafone nabízí mimo mobilů a tabletů ve vánoční akci televizor nebo herní konzoli.

Celkem 18 zařízení je ve vánoční nabídce dostupných s výraznou slevou a počáteční platbou 1 Kč, případnou zbylou částku zákazník uhradí v měsíčních splátkách. Nejvyšší sleva 5 000 Kč čeká na zákazníky, kteří si pořídí mobilní i fixní služby. Například 55palcový televizor Sony Bravia KD-55XG8096 tak vychází na 10 801 korun.

Počáteční 1 koruna stačí pro pořízení oblíbené herní konzole PlayStation 4 Slim 500 GB, a to v balení se třemi hrami: Horizon Zero Dawn, Detroit a také The Last of Us: Remastered. Navíc s druhým ovladačem PS4 Dualshock v2 činí cena po slevě 4 801 Kč, včetně členství PS Plus na 3 měsíce.

Za 7 201 Kč po slevě si zájemci mohou pořídit konvertibl Lenovo IdeaPad C340-14API s otočnou konstrukcí a dotykovým displejem. Nese v sobě výkonný AMD procesor s 8 GB RAM a rychlý 256GB SSD disk, na zařízení platí rozšířená tříletá záruka. Výhodnější ceny platí i pro pořízení mobilních telefonů, např. Samsung Galaxy S10e nebo Huawei Nova 5T.