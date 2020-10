Ve špičkových bezdrátech Jabra Elite 85t si sami nastavíte úroveň potlačení hluku

Odborník na audio příslušenství Jabra představil další model zcela bezdrátových sluchátek. Jabra Elite 85t je nejvyšší model Bluetooth mušlí, který přináší adaptivní potlačení okolního hluku (ANC), konstrukci odolnou proti postříkání vodou a také bezdrátové dobíjení pouzdra. Novinka dánského výrobce jde na našem trhu do prodeje 1. listopadu v černé barvě za 5 999 Kč.

Sluchátka jsou v provedení špuntů a jsou vybavena 12mm měniči, což je proti předchozímu modelu Elite 75t dvakrát tolik. Větší průměr má přinést zejména bohatší reprodukci basů. Změnila se také konstrukce trnů s gumovými nástavci, které mají nově plochý oválný tvar místo kulatého. To by mělo zajistit vyšší komfort nošení a jistější uchycení do ucha. Elite 85t jsou odolná proti postříkání vodou podle stupně krytí IPx4. Na plavání to rozhodně není, ale pot ani běžné dešťové kapky by jim vadit neměly.

Výrobce se zaměřil na pokročilou technologii aktivního potlačení hluku. O tu se postará trojice mikrofonů na každém se sluchátek, společně se samostatným čipem pro ANC. Díky němu si uživatel může celkem v 11 úrovních (skoky po 3 db) nastavit intenzitu potlačení nebo transparetní režim propustnosti ruchů z okolí, kterému Jabra říká Příposlech.

Výdrž sluchátek na jeden zátah při poslechu hudby se zapnutým ANC má být až 5,5 hodiny, dalších 20 hodin přidá dobíjecí pouzdro. S vypnutým ANC se výdrž prodlužuje na 7 hodin + dalších 24 hodin z pouzdra. Krabička se dobíjí přes USB-C nebo bezdrátově pomocí jakékoli kompatibilní Qi podložky. Sluchátka se spojí se smartphonem pomocí Bluetooth 5.0. Podporovány jsou kodeky SBC a AAC. Nechybí podpora hlasových asistentů Googlu a Applu (Siri). Nastavení probíhá pomocí aplikace Jabra Sound+ (zdarma pro Android a iOS).