Véčko a obrněnec jsou v prodeji. Nokia začala prodávat nové tlačítkové mobily s KaiOS

Výrobce telefonů Nokia, finská společnost HMD Global, v těchto dnech uvedla do prodeje na českém trhu dvojici tlačítkových telefonů představených na zářijovém veletrhu IFA 2019 v Berlíně. Do obchodů dorazilo elegantní véčko Nokia 2720 Flip a odolný model Nokia 800 Tough. V prodeji jsou v černé barvě za 2 599 Kč, resp. 2 999 Kč.

Ani jedna z novinek nepatří mezi smartphony, ale přesto se oba modely mohou pochlubit 4G konektivitou, na poměry tlačítkových telefonů bez dotykového displeje moderními funkcemi a aplikacemi jako jsou WhatsApp, Facebook a Google Asistent. Prostředí totiž tvoří „polochytrá“ platforma KaiOS, která se snaží i tlačítkovým telefonům zpřístupnit některé funkce ze světa smartphonů. Díky ní mohou nabídnout mimo jiné Wi-Fi a 4G konektivitu s podporou HD VoLTE hovorů.

Nokia 2720 Flip je reinkarnací deset let starého véčka se stejným číselným označením s původním přívlastkem Fold. Obsahuje 2,8palcový vnitřní a 1,3palcový vnější informační displej. Protože výrobce částečně počítá s využitím telefonu seniory, integroval do něj i nouzové tlačítko a informační menu ICE (In Case of Emergency). Na baterii má vydržet v pohotovostním stavu až 28 dní.

rozměry a hmotnost: 105 × 55 × 18,7 mm, 118 g

displej: 2,8'', nedotykový TFT LCD, 240 × 320, 143 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4, GPS

paměť: 4 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 512 MB, baterie: 1 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 205 (2× Cortex-A7, 28nm)

operační systém: Kai KaiOS 2.5

fotoaparát: 2MPx, blesk 52 %

vybavenost ?

Nokia 800 Tough je obrněný tlačítkový telefon, který může konkurovat zavedeným modelům od Caterpillaru (např. CAT B26, B30, B35). Odolá vodě a prachu podle normy IP68 a také nárazům, výkyvům teplot a dalším extrémům v souladu s americkou armádní normou 810G. Konkrétně zvládne ponoření do hloubky až 1,5 metru po dobu 30 minut, vydrží pády až z 1,8 metru a teploty v rozmezí -20 až 55 °C. Displej má úhlopříčku 2,4 palce a vestavěná baterie disponuje kapacitou 2 100 mAh. Telefonu neschází ani svítilna (198 lumenů).