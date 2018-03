Věděli jste, že za aplikace můžete platit z kreditu nebo fakturou u operátora?

Proč byste měli něco takového chtít? Třeba protože nechcete Applu nebo Googlu svěřovat svou kreditní kartu a radši zaplatíte z kreditu na předplacené kartě. Nebo máte dítě, které nemá svoji kreditní kartu, ale platíte mu mobilní tarif, takže je jednoduché cenu aplikací přidat k faktuře/inkasu.

U kterého ano, u kterého ne

Nejjednodušší je to u Vodafonu, který tuto možnost nenabízí. Do budoucna se to má změnit, ale zatím nepořídíte. V O2 zatím zvládají pouze Google Play, zato k platbě mají pěkně zpracovanou microsite a velmi názorné video:

T-Mobile od 19. března zvládá jak Google Play Store tak Apple App Store, ale i další služby od Applu jako jsou Music, iTunes či iBooks. Cenu operátor přidá k vyúčtování, nebo strhne z kreditu předplacené karty.



Na Androidu je postup analogický jako u O2. Na iPhonu jděte do Nastavení, zvolte účet hned nahoře, pak v sekci Platby a doručování zvolte Platební metodu. Po ověření se zobrazí dialog pro platební kartu a na jeho konci Přepněte na fakturaci u operátora.